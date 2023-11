Comitê Paralímpico Brasileiro anuncia novo material esportivo

- É com grande orgulho e entusiasmo que anunciamos nossa parceria com o CPB, reforçando ainda mais os valores da ASICS e o compromisso que temos em trazer para todas as esferas nossa filosofia de uma mente sã em um corpo são. Acreditamos que o esporte é uma plataforma poderosa para inspirar, unir e promover a inclusão. Apoiar o esporte e os atletas paralímpicos é fundamental para que consigamos traduzir de fato essa mensagem em ações concretas. Estamos ansiosos para fazer parte dessa jornada e contribuir para o sucesso contínuo do movimento paralímpico no Brasil - comenta Alexandre Fiorati, Presidente e CEO da ASICS América Latina.