Brasil x Argentina: o que falta para o início da venda de ingressos para o jogo pelas Eliminatórias

A oito dias para o duelo entre Brasil e Argentina, no próximo dia 21, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, os ingressos para a partida no Maracanã não começaram a ser vendidos. O motivo é que o contrato de locação do estádio ainda não foi assinado.



Todos os termos já estão apalavrados entre CBF e o consórcio do Maracanã desde outubro, mas as partes ainda não colocaram no papel de forma definitiva. Uma reunião nesta segunda-feira (13) deve resolver os últimos detalhes jurídicos.



