Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo: conheça o jogador mais rico no futebol mundial

Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. Por incrível que pareça, o jogador mais rico do futebol mundial é o desconhecido Faiq Bolkiah, que defende o Ratchaburi, da Tailândia. Mas, afinal, qual o tamanho e a origem da fortuna do atleta? O Lance! Biz explica abaixo.



Quem é Faiq Bolkiah?



Nascido nos Estados Unidos em 1998, Faiq Bolkiah faz parte da família real de Brunei, um pequeno país no Sudeste Asiático. Ele é sobrinho de Hassanal Bolkiah, atual sultão e primeiro ministro do país, além de ser filho do príncipe Jefri, que foi ministro da economia por quase dez anos.



A família de Faiq Bolkiah é uma das mais ricas do mundo e tem patrimônio estimado em US$ 20 bilhões (R$ 98 bilhões). A principal origem da fortuna são as vastas reservas de petróleo e gás do país. Desde cedo, portanto, Faiq viveu uma vida de luxo e privilégio.



