A TV fez falta no Pan 2023

A grande mudança recente nas transmissões de esportes olímpicos no Brasil aconteceu em 2012, quando a Record desbancou a Globo e transmitiu com exclusividade os jogos de Londres na TV aberta. Na época, lembro que muitos amantes do esporte questionavam onde estava sendo transmitida a competição e aqueles menos ligados até nem sabiam da existência do evento.



Era o efeito de não ter a maior rede de TV transmitindo a competição o que acabava impactando diretamente na sua divulgação. No último dia 5, teve fim em Santiago, do Chile, os Jogos Pan-Americanos 2023. Não surpreendentemente, aquela mesma indagação de 2012 voltou à tona.



Conforme trazido aqui pelo Lance! Biz, esta edição não contou com transmissão na TV, nem na aberta e nem na fechada, sendo passada apenas no Youtube no canal do Comitê Olímpico Brasileiro e na Cazé TV. Após o fim do evento, podemos afirmar sem pestanejar: a TV fez falta!



Algumas conclusões extremamente precipitadas são comuns quando a sociedade se depara com inovações tecnológicas. Quando das primeiras iniciativas de comércio eletrônico há mais ou menos duas décadas, já havia os afoitos que cravavam o fim das lojas físicas. Hoje, ambos os canais coexistem cada um direcionado ao seu público específico. Nas transmissões esportivas não foi diferente. Assim que apareceram as primeiras transmissões por streaming, lá foi a turma levar os canais de TV linear para o caixão.



➡️ O que quer o torcedor do futuro?



É fato que a indústria da mídia tem sido uma das mais transformadas pelas inovações tecnológicas recentes. A indústria do cinema, por exemplo, extinguiu um segmento por completo como foi o caso das locadoras de filmes. Toda essa demanda de consumo residencial se concentra nos aplicativos de streaming e ainda em alguns canais de TV fechada e aberta.



No caso do esporte, até é possível que daqui a 10 anos todo o consumo de transmissões em casa se dará pelos aplicativos. Não temos como cravar. Mas, hoje, a TV dita linear, aquela dos canais abertos e por assinatura, ainda desempenha um papel fundamental para difusão das competições.