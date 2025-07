Não é só o Al-Hilal: veja outros clubes geridos pelo fundo da Arábia Saudita

O Fluminense disputará as quartas de final do Mundial de Clubes diante de um adversário com poder financeiro incomparável. O Al-Hilal é controlado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), responsável por uma ofensiva bilionária no esporte global. E o clube de Malcom, Marcos Leonardo e cia. é apenas a ponta do iceberg.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O PIF se tornou um dos principais investidores esportivos do mundo, influenciando desde o futebol até os esportes de combate, eSports e tênis. O fundo é presidido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, figura central da chamada Visão 2030, plano saudita que usa o esporte como ferramenta de “soft power” e rebranding internacional.

⚽ Clubes sob controle do PIF e aliados

No futebol, o movimento começou com a compra do Newcastle, da Premier League, em 2021. Apesar de a liga afirmar que o clube não seria controlado pelo Estado, o PIF é o principal acionista e tem impulsionado parcerias com empresas estatais sauditas, como Saudia, Noon, Sela e STC.

continua após a publicidade

Em 2023, o fundo passou a controlar quatro gigantes da Saudi Pro League:

Al-Hilal

Al-Nassr

Al-Ahli

Al-Ittihad

Outros clubes foram transferidos para órgãos públicos como a Aramco, Neom, Diriyah Gate e a Comissão Real de Al-Ula. Com isso, a elite do futebol saudita virou um braço do Estado.

Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema e Mané estão entre os jogadores contratados com salários fora da realidade — estima-se que 20 estrangeiros recebam juntos mais de US$ 1 bilhão em salários.

continua após a publicidade

Além disso, o PIF fechou parceria com a Concacaf, patrocina o FIFA Series, os torneios de golfe do circuito internacional e a exibição de tênis Six Kings Slam. A estrutura inclui ainda empresas como a STC, Saudi National Bank e outras subsidiárias.

O relatório da Human Rights Watch classifica o fundo como peça-chave de influência política e alerta para o uso do esporte como ferramenta de reputação — o chamado sportswashing.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.