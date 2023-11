O Brasil é uma potência mundial no esporte paralímpico, mas é especialmente dominante no cenário pan-americano. O Parapan é organizado desde 1999. O país terminou as duas primeiras edições na segunda colocação e liderou as quatro seguintes. Na última, em Lima (Peru), a delegação brasileira bateu o recorde de medalhas da história da competição, com 308 pódios (124 ouros, 99 pratas e 85 bronzes).