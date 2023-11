Quais clubes brasileiros mais gastaram na formação dos elencos atuais? Veja ranking 

As diferentes estratégias dos clubes



Os gastos com contratações variam de acordo com a realidade financeira e a estratégia de cada clube. Enquanto Flamengo, Palmeiras e as SAFs têm capacidade de investir pesado na compra de direitos, outros times optam por assinar com atletas livres no mercado ou por empréstimo.



Fluminense e São Paulo, por exemplo, não investiram tanto em taxas de transferências, mas estão entre as dez maiores folhas salariais do Brasil. Jogadores como Cano, Fábio, Marcelo, Lucas Moura e James Rodríguez chegaram sem custos e recebem salários significativos.



Outro fator a se destacar é o uso de atletas formados na base. Clubes que conseguem integrar os jovens ao profissional de forma mais eficiente tendem a gastar menos com reforços. O Flu, por exemplo, foi campeão da Liberta com André, Alexsander, Martinelli e John Kennedy tendo papéis importantes no elenco.