Emissora renova direitos de transmissão da Série B por mais dois anos

A Rede TV anunciou que entrou em acordo com a Futebol Forte união (FFU) e renovou o contrato de transmissão de Série B. Serão 40 jogos transmitidos pelo canal, uma partida por rodada. A emissora foi responsável por apresentar a competição entre 2005 e 2010, 2014 e 2017, retomando em 2025.

A FFU, que acertou a renovação dos direitos, é a entidade que representa 18 dos 20 clubes participantes da Série B. Os jogos que serão transmitidos pela emissora acontecerão, principalmente, aos sábados à tarde, mais precisamente às 16h (de Brasília).

Troféu da Série B, segunda divisão do campeonato nacional (Foto: Junior Souza/CBF)

Novo formato da Série B

A edição de 2026 do Campeonato Brasileiro da Série B terá como novidade o retorno do sistema de playoffs, ausente há 24 anos. A disputa contará com 20 clubes, que se enfrentarão em turno e returno na fase inicial, seguindo o modelo de pontos corridos. Os dois primeiros colocados ao fim dessa etapa conquistarão o acesso direto ao Brasileirão. Já as duas vagas restantes serão definidas em mata-matas entre os times que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação: o 3º enfrentará o 6º, enquanto o 4º duelará com o 5º, em confrontos de ida e volta.

