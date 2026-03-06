Empresa de tecnologia anuncia patrocínio à finalista do Paulistão às vésperas da decisão

A "Totvs Oeste", empresa de tecnologia e desenvolvedora de softwares, anunciou que será a nova parceira do Novorizontino, que busca o título inédito do Paulistão contra o Palmeiras. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Tigre decidirá, por ter a melhor campanha, os últimos 90 minutos em casa.

A marca da "Totvs" estará exposta em camarotes e placas do estádio, mas não será estampada na camiseta do time aurinegro. Veja o que disse Genilson da Rocha Santos, diretor-presidente do time.

- O Novorizontino acredita no crescimento de forma organizada e estruturada para que alcance sempre os melhores resultados em todas as suas atividades. O fato de firmarmos essa parceria com a TOTVS, vem somente mostrar que queremos as melhores soluções para potencialidade a evolução de cada membro de nossa equipe e, consequentemente, nosso clube - disse o diretor.

- Temos certeza de que fizemos a melhor escolha e esse novo reforço vai nos ajudar a ter um gerenciamento mais eficiente na integração dos nossos setores administrativo, financeiro e de recursos humanos. Com certeza o Grêmio Novorizontino estará muito mais forte e completo para os próximos desafios - concluiu.

Jogo entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, pela final do Paulistão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Como foi o jogo de ida da final do Paulistão?

Texto de Rafaela Cardoso

Como costuma ocorrer em decisões, a partida entre Palmeiras e Novorizontino começou nervosa, com ambas as equipes cometendo erros de passe e impondo forte pressão na marcação, principalmente no meio-campo.

Empurrado pela torcida, o Palmeiras passou a reter a posse de bola e a encurralar o rival no campo de defesa. Ainda assim, a primeira finalização do jogo foi do Novorizontino, já na metade da etapa inicial. Foi então que uma das armas do Alviverde em 2026 apareceu: a ligação direta e a verticalidade.

Marlon Freitas lançou Ramón Sosa, escolhido por Abel Ferreira para substituir o lesionado Vitor Roque. O paraguaio dominou e encontrou Flaco López, que, sem colocara muita força, finalizou no canto de Jordi para abrir o placar e chegar a sete gols na temporada.

Na sequência, o argentino prendeu a marcação e acionou Allan pela direita. O jovem chutou com força, e a bola acertou a trave esquerda. Já nos minutos finais, Gustavo Gómez cometeu pênalti, oferecendo ao Novorizontino a chance de empatar antes do intervalo. Robson cobrou, mas Carlos Miguel permaneceu no centro do gol e defendeu com segurança.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, Piquerez cruzou na medida para Gustavo Gómez cabecear. Jordi fez a defesa na primeira tentativa, mas não conseguiu evitar o gol do zagueiro, o segundo do Palmeiras na partida. Porém, o VAR revisou a jogada e anulou o gol por impedimento do capitão alviverde.

Mesmo após as substituições, o Novorizontino não conseguiu levar perigo a Carlos Miguel e, apesar da desvantagem de um gol, abusou da cera em diversas oportunidades.

O placar permaneceu inalterado até o apito final e garante ao Palmeiras a vantagem para o confronto decisivo da final do Paulistão.