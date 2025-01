Campeonato Paulista fecha novo acordo de patrocínio; veja detalhes

A Centauro foi anunciada como a nova patrocinadora do Campeonato Paulista 2025. Recentemente, a varejista de artigos esportivo também fechou um acordo com a Federação Paulista de Futebol para patrocinar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados.

Com a parceria, a marca estará presente nos painéis de LED, placas de campo estrategicamente posicionadas e nos backdrops utilizados durante entrevistas e eventos oficiais.

- O patrocínio ao Paulistão Sicredi reforça nosso compromisso em estar ao lado do futebol brasileiro, conectando nossa marca a momentos que apaixonam torcedores em todo o País. Estar presente em um campeonato tão tradicional e amplamente transmitido nos permite não apenas fortalecer a visibilidade da Centauro, mas também inspirar ainda mais pessoas a se engajarem com o esporte e a viverem sua paixão pelo futebol - declarou Gleyce Oliveira, diretora de marketing da Centauro.

Palmeiras foi o campeão da edição de 2024 do Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Paulistão começa na quinta-feira (15) e contará com 16 clubes, de 12 cidades diferentes. Além da Centauro, o campeonato já fechou outros contratos de patrocínio, entre eles a renovação do contrato com a Sicredi pelos naming rights do torneio, que se chama oficialmente Paulistão Sicredi 2025.

Os jogos do campeonato paulista serão transmitidos pela Record, na TV aberta, e por TNT Sports, Max e CazéTV.