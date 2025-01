O Campeonato Paulista 2025 será mais uma edição histórica de um dos torneios estaduais mais tradicionais do Brasil. Com 16 clubes, incluindo grandes equipes do país, o torneio promete jogos emocionantes e disputas acirradas. O Lance! te conta tudo sobre o Paulistão 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando começa o Campeonato Paulista 2025?

O Campeonato Paulista 2025 está programado para começar no dia 13 de janeiro, com a final prevista para o dia 7 de abril. Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o torneio contará com jogos em diferentes estádios de São Paulo e promete atrair grandes públicos em todas as rodadas.

Times participantes

A edição de 2025 contará com os 16 melhores clubes de São Paulo, incluindo os quatro grandes times do estado:

Além deles, outras 12 equipes tradicionais completam a disputa:

Bragantino Ferroviária Guarani Inter de Limeira Ituano Mirassol Novorizontino Ponte Preta Santo André São Bernardo Água Santa Botafogo-SP

Grupos do Campeonato Paulista 2025

Os 16 times do Paulistão 2025 foram divididos em quatro grupos. Os clubes enfrentam apenas os times dos outros grupos na fase de grupos, buscando a classificação para as quartas de final.

continua após a publicidade

Grupo A: Santos, Botafogo-SP, Bragantino, Inter de Limeira Grupo B: São Paulo, Guarani, Mirassol, Água Santa Grupo C: Palmeiras, Ferroviária, São Bernardo, Novorizontino Grupo D: Corinthians, Ponte Preta, Santo André, Ituano

Regulamento do Campeonato Paulista 2025

O Campeonato Paulista 2025 não sofreu alterações com relação à edição passada. O torneio será disputado em quatro fases principais, seguindo o regulamento tradicional:

Fase de grupos

Os 16 clubes são divididos em quatro grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, os times enfrentam os adversários dos outros grupos. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

continua após a publicidade

Quartas de final e semifinal

As quartas de final e as semifinais do Campeonato Paulista serão disputadas em jogos únicos. Caso a partida termine empatada, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Final

A grande final do Campeonato Paulista será disputada em jogos de ida e volta, e o mando será definido conforme a campanha geral das equipes finalistas.

Rebaixamento

Os dois times com pior desempenho na classificação geral serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao Paulistão 2025?

Os jogos ao vivo do Campeonato Paulista 2025 serão transmitidos por alguns canais e streamings. Com essa diversidade de opções, os torcedores terão acesso facilitado para acompanhar cada lance da competição. São eles:

Record: Jogos selecionados em TV aberta, incluindo partidas decisivas.

Jogos selecionados em TV aberta, incluindo partidas decisivas. HBO Max, Cazé TV e Estádio TNT Sports: Transmissão de partidas ao vivo em streaming.

Transmissão de partidas ao vivo em streaming. YouTube (Paulistão Play): Partidas selecionadas disponíveis gratuitamente para os fãs.

Expectativas para o Campeonato Paulista 2025

O Campeonato Paulista é conhecido por sua competitividade, mesmo com a presença dos quatro grandes clubes. Palmeiras, atual campeão, busca manter sua hegemonia, enquanto Corinthians, São Paulo e Santos tentam retomar o protagonismo estadual.

Além dos grandes clubes, equipes como RB Bragantino, Água Santa e São Bernardo aparecem como potenciais surpresas, apostando em elencos competitivos para desafiar os favoritos.

Não perca uma só notícia do Campeonato Paulista 2025. Siga o Lance! e fique por dentro das informações, novidades, classificação, jogos e tudo sobre o Paulistão.