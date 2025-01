Palmeiras lidera audiência dos canais de clubes no YouTube em 2024; veja o ranking

A TV Palmeiras teve a maior audiência entre os canais dos clubes brasileiros no YouTube em 2024, segundo os dados da plataforma SocialBlade. Este é o segundo ano consecutivo que o Alviverde fica no topo do ranking.

No ano passado, foram 101,1 milhões de visualizações, um recorde para o clube. Isso porque é a primeira vez que o canal do Palmeiras ultrapassa a marca dos 100 milhões de views na plataforma. Os números atingidos em 2024 são 11,5% maiores do que a audiência registrada em 2023, o que mostra um maior engajamento dos torcedores, mesmo em um ano que o Verdão não conquistou tantos títulos quanto nas temporadas passadas.

O segundo lugar do ranking ficou com a Fla TV, que teve 95,2 milhões de visualizações em 2024. Quem completa o ranking é a Corinthians TV, com 88,5 milhões de views no ano.

Curiosamente, apesar de ter tido mais visualizações por dois anos seguidos, a TV Palmeiras não é o canal de clube mais seguido do YouTube. Quem ocupa esse posto é a Fla TV, com 7,12 milhões de seguidores. O canal do Verdão tem 2,26 milhões.

Confira o ranking de audiência dos canais de clubes no Youtube em 2024:

TV Palmeiras: 101.1 milhões Fla TV: 95.2 milhões Corinthians TV: 88.5 milhões Galo TV: 63.9 milhões Vasco TV: 51 milhões Botafogo TV: 43 milhões Fluminense: 28.2 milhões TV Bahêa: 25.1 milhões São Paulo: 23.4 milhões Santos: 21.9 milhões

Fonte: SocialBlade