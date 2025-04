O Ceará divulgou, nesta semana, o balanço financeiro do clube referente ao ano de 2024. Os números foram aprovados pelo Conselho Deliberativo em uma Assembleia Ordinária, realizada em Porangabuçu. O déficit total do Alvinegro foi de R$ 5.702.255,14.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A receita líquida total ficou em R$ 161.925.359,42, representando um aumento de 24% em relação a 2023. O número se justifica por conta do crescimento de montantes dos direitos de participação e do marketing. No ano passado, o Alvinegro acertou com a Esportes da Sorte no maior contrato de patrocínio da história do clube. Além desses valores, a arrecadação com bilheteria subiu 77% e a do sócio-torcedor cresceu 78%.

Falando dos custos, o total foi de R$ 148.303.303,98. Conforme a gestão, os números subiram em comparação com 2023 porque o investimento "no futebol, em relação ao elenco e comissão técnica" precisava melhorar. Ademais, as despesas financeiras totais foram de R$ 19.324.310,58, resultando no déficit já mencionado ao juntar os valores.

continua após a publicidade

➡️ Bruno Ferreira, do Ceará, celebra início do clube no Brasileirão

Esportivamente, o ano de 2024 mostrou-se positivo para o Vovô. O clube foi campeão cearense, interrompendo uma sequência de cinco conquistas do rival Fortaleza. Pela Série B, o time terminou em quarto lugar e obteve o acesso à elite do futebol brasileiro.

Entenda o balanço financeiro do Ceará

Receita líquida total: R$ 161.925.359,42

R$ 161.925.359,42 Custos totais: R$ 148.303.303,98

R$ 148.303.303,98 Custos totais após somar com despesas financeiras: R$ 167.627.614,56

R$ 167.627.614,56 Subtração da receita pelos custos (após a soma): R$ 5.702.255,14 (déficit)

Agenda do Ceará

Após superar o Grêmio na Arena Castelão, o Ceará terá pela frente o Juventude. O jogo pelo Brasileirão acontecerá no Estádio Alfredo Jaconi no próximo sábado (12), a partir das 16 horas (de Brasília). Os gaúchos vêm de revés por 2 a 0 contra o Botafogo.