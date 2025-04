A torcida do Ceará prestou uma belíssima homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro . Antes de a bola rolar, um mosaico com uma faixa com a frase “Autismo não se cura, se compreende”, foi formado na torcida do Vozão. Essa ação da torcida foi para comemorar essa data tão especial, que ocorreu na última quarta-feira (02).

Com festa dentro e fora de campo, os donos da casa venceram a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro e seguem invictos na competição. A vitória ficou marcada pelos gols de Pedro Raul e Matheus Araújo, além deste belo mosaico.

Confira o mosaico da torcida

De olho nessa sequência positiva, o Vozão volta a enfrentar uma equipe gaúcha na próxima rodada do Brasileirão. Desta vez, o Ceará viaja para enfrentar o Juventude, no próximo sábado (12), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

