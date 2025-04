Bruno Ferreira, do Ceará, celebra início do clube no Brasileirão

O goleiro Bruno Ferreira, do Ceará, comemorou o início da equipe no Brasileirão. O Alvinegro iniciou a sua trajetória com um empate em 2 a 2 com o RB Bragantino e depois, na Arena Castelão, venceu o Grêmio por 2 a 0. Foi o primeiro triunfo do clube na Série A desde seu retorno. Com quatro pontos, o time está em 3º lugar.

— Muito feliz pela primeira vitória na Série A. Feliz pela defesa. Graças a Deus pude ajudar a equipe a sair com a vitória. A gente trabalhou muito para isso. Muito feliz com esse momento, com essa torcida, que é especial. Agora é trabalhar e descansar, porque não tem nada ganho ainda - relatou, após o duelo, em entrevista.

O arqueiro foi um dos destaques do Vovô no embate contra o Grêmio, realizando três defesas. Nos acréscimos do 2º tempo, o atleta espalmou para escanteio o que poderia ter sido o empate dos gaúchos. Após a cobrança, Matheus Araújo aproveitou a ida de Tiago Volpi ao ataque e selou o 2 a 0 no placar.

Temporada de Bruno Ferreira no Ceará

Bruno Ferreira soma 14 partidas pelo Alvinegro no ano, com dez gols sofridos. São nove vitórias, quatro empates e uma derrota, que ocorreu contra o Bahia, pela Copa do Nordeste (3 a 2). O goleiro participou do título do Campeonato Cearense, quando o time superou o rival Fortaleza.

Jogadores do Ceará comemoram titulo cearense (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Reserva no início da temporada, o jogador vem sendo uma peça fundamental na equipe de Léo Condé. Pela Copa do Brasil, quando o Ceará empatou em 2 a 2 com o Confiança e avançou após pênaltis, Bruno Ferreira defendeu duas cobranças.

Agenda do Ceará

Após superar o Grêmio na Arena Castelão, o Ceará terá pela frente o Juventude. O jogo acontecerá no Estádio Alfredo Jaconi no próximo sábado (12), a partir das 16 horas (de Brasília). Os gaúchos vêm de revés por 2 a 0 contra o Botafogo.