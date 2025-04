Artilheiro do Ceará, Pedro Raul alcança 7 gols em 8 jogos no clube

Em boa fase no Ceará, o atacante Pedro Raul marcou seu sétimo gol em oito partidas pelo clube alvinegro. No desempenho total, há ainda uma assistência. O tento mais recente foi registrado na vitória por 2 a 0 contra o Grêmio, pela segunda rodada do Brasileirão. De pênalti, o jogador abriu o placar no 1º tempo, enquanto que Matheus Araújo fechou a conta na etapa final.

— Grande vitória diante da nossa torcida. Todos de parabéns pelo resultado contra um forte adversário. Muito feliz pelos três pontos e por mais um gol. Seguimos juntos - disse o camisa 9, em rede social, após o resultado positivo.

Desempenho de Pedro Raul no Ceará

Emprestado pelo Corinthians até o fim da temporada, Pedro Raul marcou em sete dos seus oito jogos com a camisa alvinegra. O atleta passou em branco apenas no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza. No entanto, ele anotou o tento de empate na volta, o que deu o título para o Ceará.

Além do Estadual e do Brasileiro, o jogador já marcou na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. São cinco vitórias e três igualdades nos oito compromissos citados. Seus sete gols o colocam como artilheiro da equipe no ano, seguido pelos atacantes Pedro Henrique, Galeano e Fernandinho (todos com quatro).

Esta foi a primeira vitória do Vovô em seu retorno à Série A. Anteriormente, o time empatou em 2 a 2 com o RB Bragantino, fora de casa. Assim, os quatro pontos colocam o clube na terceira posição do campeonato.

Agenda do Ceará

Depois de superar o Grêmio na Arena Castelão, o Ceará terá pela frente o Juventude. O jogo será no Estádio Alfredo Jaconi no próximo sábado (12), a partir das 16 horas (de Brasília). Os gaúchos vêm de derrota por 2 a 0 contra o Botafogo.