Ceará mantém invencibilidade contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

O Ceará venceu o Grêmio por 2 a 0, neste sábado (5), no Castelão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram anotados pelo artilheiro Pedro Raul, cobrando pênalti e pelo meia Matheus Araújo, nesta que foi a primeira vitória da equipe na competição. Com o resultado, o Vozão chegou aos quatro pontos e deu um salto momentâneo na tabela de classificação.

Em boletim médico divulgado no último sábado (04), o Ceará teve quatro desfalques para esta partida. O atacante bruno Tubarão e o zagueiro Ramon Menezes estão em fase de transição para o campo, enquanto o atacante Pedro Henrique segue em tratamento do ligamento colateral medial. O outro desfalque foi o volante Richardson, que realizou uma cirurgia para tratar uma fascite plantar.

Com a vitória de hoje, o Ceará manteve a invencibilidade de quatro jogos contra a equipe gaúcha no Castelão. A última derrota do Vozão para o Grêmio, jogando em casa, foi pelo Campeonato Brasileiro de 2018. Além disso, a equipe do técnico Léo Condé não perde no seu estado há 23 partidas.

Pelo lado gremista, a derrota de hoje foi a primeira no Brasileirão. A equipe estreou com vitória sob o Atlético Mineiro, jogando em casa. Com o resultado, o tricolor estacionou na 6ª posição com 3 pontos ganhos.

Ceará vence o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Confira os próximos jogos das equipes

Ceará

Juventude x Ceará - sábado, 12/04, às 16h. Alfredo Jaconi. Campeonato Brasileiro.

Ceará x Vasco - terça-feira, 15/04, às 21h30. Castelão. Campeonato Brasileiro.

Bahia x Ceará - segunda-feira, 21/04, 20h. Arena Fonte Nova. Campeonato Brasileiro.

Grêmio



Grêmio x Club Atlético Grau - terça-feira, 08/04, às 19h. Arena do Grêmio. Copa Sul-Americana.

Grêmio x Flamengo - domingo, 13/04, às 17h30. Arena do Grêmio. Campeonato Brasileiro.

Mirassol x Grêmio - quarta-feira, 16/04, 19h. Estádio Maria de Campos Maia. Campeonato Brasileiro.