A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Globo fecharam um acordo de três anos para as transmissões do futebol feminino. O contrato vai até 2027 e vale para as principais competições nacionais, assim como jogos da Seleção.

No início da temporada, os canais sportv e a TV Globo transmitiram a Supercopa Feminina, que terminou com o título do São Paulo sobre o Corinthians. Ao longo dos próximos anos, exibirão também o Brasileirão A1, com 44 transmissões em canal fechado e 10 no aberto - este a partir da fase eliminatória.

Para os jogos do Brasil, a emissora transmitirá de forma exclusiva os amistosos e o acordo prevê de 10 a 12 jogos por ano, sendo quatro na TV Globo e todos no sportv. Segundo Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, o contrato faz parte da estratégia para "transformar de forma ampla os clubes e o produto do futebol feminino como um todo".

O futebol de base também está incluso neste pacote. Serão, no mínimo, 61 transmissões por temporada, sendo até três por semana, entre Brasileirão e Copa do Brasil Sub-20 e Sub-17. Importante destacar que no calendário divulgado pela CBF não consta a realização da Copa do Brasil para as categorias de base.

(Foto: Staff Images/CBF)

Calendário do futebol feminino para 2025