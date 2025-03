Esportes femininos batem recordes publicitários e crescem 140% em 2024

O relatório produzido pela Entertainment Data Oracle (EDO), empresa de marketing audiovisual norte-americana, aponta um crescimento de quase 140% no investimento de publicidades em esportes femininos ao redor do mundo. O avanço representa um investimento de quase US$ 245 milhões, ou R$ 1,5 bilhão, por parte das empresas. Diversas modalidades foram impactadas positivamente com esse movimento, como basquete, futebol e tênis.

A pesquisa mostra que os números de audiência das modalidades têm crescido e ajudado a ditar o ritmo da indústria publicitária no esporte feminino. Os eventos que mais ajudaram a impulsionar foram a Copa do Mundo de 2023, torneios de Grand Slam e a WNBA, maior liga de basquete feminino do mundo.

Nos EUA, a liga de basquete atingiu sua maior audiência em 20 anos com as finais de 2023 e registrou um engajamento 23% maior do público em comparação a outros programas de TV em horário nobre no país. A publicidades nos playoffs também se tornaram 13% mais eficazes, segundo a pesquisa. Os torneio de tênis chegaram a ter marcas como a Cadillac, de automóveis de luxo, com anúncios 123% mais eficiente do que a média.

A armadora Chelsea Gray atua na seleção feminina de basquete dos EUA (Crédito: Fiba)

Esportes femininos atraem grandes marcas

Alguns nomes do esporte feminino também tiveram sucesso nos últimos anos ao promover campanhas com grandes marcas do esporte. A tenista francesa Coco Gauff viu sua ação publicitária junto à New Balance alcançar um resultado comercial 203% maior que a média das publicidades da marca.

O cenário positivo se repetiu com outras atletas mulheres e em outros esportes. A Adidas teve um crescimento de 69% no alcance de sua marca junto a Chelsea Gray, atleta do Las Vegas Aces, time da WNBA. A armadora da seleção norte-americana teve um resultado superior às campanhas com atletas homens. Na Puma, as ativações com Breanna Stewart, do Seattle Storm, na WNBA, foram 62% mais eficazes.

Cases de sucesso como esses passam a atrair a atenção de outras grandes marcas do mercado esportivo, que passam a apostar seus investimentos no esporte feminino e em atletas de destaque de diversas modalidades. Do outro lado, o engajamento do público têm subido, o que indica um estado de satisfação ao consumir competições de peso, como o Mundial da Fifa no futebol feminino, WNBA e torneio internacionais de tênis.