Brasileirão feminino: CBF divulga tabela detalhada das primeiras rodadas

A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão Feminino A1.

O documento, que foi divulgado na última quinta-feira (13), conta com todas as informações sobre local, data, horário e transmissão da partida.

A competição terá início no dia 22 de março, com o encerramento da primeira fase no dia 18 de junho. A final está prevista para o dia 14 de setembro. Algumas partidas terão transmissão ao vivo no SporTV e TV Brasil.

16 clubes lutam pelo título da competição. Na primeira fase, todos se enfrentam em turno único. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, com duelos de ida e volta. Nesta edição, apenas dois clubes serão rebaixados.

São eles: 3B da Amazônia, América-MG, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Real Brasília, Red Bull Bragantino, Sport e São Paulo.

3B do Amazonas, Sport, Juventude a Bahia subiram da Série A2 do ano passado. Por outro lado, Avaí/Kindermann, Atlético-MG, Santos e Botafogo foram rebaixados e jogam a segunda divisão neste ano.

Confira detalhes da primeira rodada:

Sábado | 22 de março

Juventude x América-MG - 16h - Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)

Internacional x Bahia - 16h - Sesc Protásio Alves, Porto Alegre (RS)

Palmeiras x Red Bull Bragantino - 21h - Arena Barueri, Barueri (SP) | Transmissão ao vivo na TV Brasil

Domingo | 23 de março

Ferroviária x Sport - 16h - Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Instituto 3B x Fluminense - 18h - Arena da Amazônia, Manaus (AM)

Cruzeiro x Grêmio - 18h30 - Castor Cifuentes, Nova Lima (MG) | Transmissão ao vivo na TV Brasil

Segunda-feira | 24 de março

Real Brasília x Corinthians - 19h - Valmir Campelo Bezerra, Gama (DF) | Transmissão ao vivo no SporTV

Flamengo x São Paulo - 21h30 - Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ) | Transmissão ao vivo no SporTV

➡️ Confira o documento em anexo da CBF com as oito primeiras rodadas