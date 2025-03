A CBF divulgou que vai distribuir R$1,2 milhão aos dois finalistas da Supercopa feminina em 2025, a premiação representa um aumento de 20% em relação ao valor de 2024. Pela primeira vez, o campeão receberá R$ 700 mil e o vice R$ 500 mil.

A final da Supercopa Femina acontece neste sábado (15), às 16h, no Morumbi. O São Paulo e o Corinthians se enfrentam para definir o primeiro campeão nacional de 2025 e o timão busca o tetracampeonato. A partida terá transmissão ao vivo na Globo e SporTV.

Em 2024, a CBF pagou R$ 1 milhão para os finalistas, R$ 600 mil para o campeão e R$ 400 mil para o vice. Em 2023, a premiação foi de R$ 800 mil para os dois colocados, R$ 500 mil foi destinado ao vencedor, enquanto R$ 300 mil ao segundo colocado.

Essa é a quarta edição da competição, que acontece desde 2022, e a última no regulamento atual. No momento, a competição ocorre no formato mata-mata, no qual as equipes se enfrentam em jogo único a partir das quartas de final. Entretanto, em 2026, com a volta da Copa do Brasil feminina, a Supercopa será disputada entre o campeão da Libertadores e o campeão do Brasileirão em disputa única.

A medalhas da edição de 2025 da Supercopa feminina; Majestoso define campeão (Foto: Joilson Marconne/CBF

Corinthians x São Paulo: A trajetória até a final

O São Paulo derrotou o Flamengo por 1 a 0 na última quarta-feira (11) em uma partida acirrada na Vila Belmiro. Desde o início do jogo, o Tricolor manteve a posse da bola por mais tempo, enquanto o Rubro-Negro priorizava os contra-ataques com velocidade.

No segundo tempo, a equipe comandada pelo técnico Thiago Viana continuou com a mesma estratégia, até que Kaká abriu o placar, de cabeça. A zagueira foi responsável pelo único gol do jogo e por garantir a classificação paulista.

O Corinthians eliminou o Cruzeiro ao vencer também por 1 a 0. O confronto é uma reedição da final da Supercopa do ano passado.

Logo aos 14 minutos da primeira etapa, a goleira Camila colocou o braço na bola fora da área, deixando as Cabulosas com uma jogadora a menos.

Mesmo com a vantagem do Timão, a partida seguiu equilibrada e com boas tentativas das duas equipes.

Aos 37 minutos do segundo tempo, as Brabas tiveram a grande oportunidade do jogo. Letícia Monteiro foi derrubada dentro da área, e Vic Albuquerque converteu a cobrança de pênalti, garantindo a classificação do time paulista.

O Corinthians é o único campeão do torneio com três títulos conquistados.