O São Paulo superou o Corinthians, nos pênaltis, e conquistou a taça da Supercopa Feminina, na noite deste sábado (15), no Morumbis. As jogadores tricolores bateram as rivais após um 0 a 0 no tempo regulamentar. Além do título, o Tricolor colocará R$ 700 mil nos cofres do clube.

continua após a publicidade

+São Paulo bate Corinthians e conquista Supercopa Feminina

Vice-colocadas, as corintianas garantiram R$ 500 mil para o alvinegro. A premiação total de R$ 1,2 milhão para as finalistas, paga pela CBF, é recorde na competição, e teve um aumento de 20% em relação ao ano passado, quando pagou R$ 1 milhão. Em 2023, o valor foi de R$ 500 mil ao vencedor e R$ 300 mil ao segundo colocado.

- A Supercopa é uma grande festa do futebol feminino e seguimos valorizando e alavancando a modalidade. Além da premiação histórica, crescemos também as cotas pagas a todos os participantes. Tenho certeza que os dois times farão uma bela decisão no Morumbis neste sábado - afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, antes da partida.

continua após a publicidade

Título inédito para o São Paulo

Este é um título inédito para o São Paulo, que acaba com a hegemonia do Corinthians no torneio. O Corinthians levantou a taça nas três edições anteriores.

O São Paulo não conquistava um título no futebol feminino desde 2015. Em competições nacionais, o jejum era ainda maior: 1997, com a Taça Brasil.

continua após a publicidade