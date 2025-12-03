A CazéTV anunciou a primeira marca parceira no projeto "Casa CazéTV", espaço que receberá torcedores durante a Copa do Mundo de 2026 com sedes no Rio de Janeiro e São Paulo. O local, que terá estrutura para receber transmissões ao vivo do canal, shows e áreas de convivência para o público, fechou acordo com o Mercado Livre para patrocinar a iniciativa com ativações e interação com os fãs.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A "Casa CazéTV" é o primeiro ambiente físico criado pela marca, que é detentora dos direitos de transmissão do mundial, e tem capacidade de receber até cinco mil pessoas por dia em cada um dos espaços. Na quinta-feira (4), a empresa, que tem a LiveMode como dona, apresentará para o mercado de possíveis novos parceiros todo o projeto do Mundial de 2026.

Ainda não há divulgação de quais serão os endereços da "Casa CazéTV" no Rio de Janeiro ou São Paulo, mas o conceito de experiência dos espaços é criar uma conexão dos fãs com a marca enquanto interagem com marcas e aproveitam as atrações de entretenimento, no modelo já conhecido de fan fest. A iniciativa é desenvolvida em conjunto com a TM1 Brand Experience.

continua após a publicidade

Casa CazéTV terá sedes em São Paulo e Rio de Janeiro e receberá até cinco mil pessoas por dia em cada local. (Foto: Reprodução/CazéTV)

➡️ LiveMode compra 100% da CazéTV, e Casimiro se torna sócio de marca global do grupo

LiveMode compra 100% da CazéTV e transmitirá todos jogos do Mundial

Nesta Copa do Mundo, a CazéTV transmitirá todos os 104 jogos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá através do YouTube. Será o segundo Mundial que a marca consegue os direitos de exibição digital, que iniciou em 2022 com a transmissão de parte dos jogos da edição anterior do torneio.

Outra importante mudança feita na estrutura do canal foi a compra de 100% das ações por parte da LiveMode. A empesa, que já era dona de 51% da CazéTV, comprou os outros 49% que pertenciam à CMiguel Produções, de Casimiro Miguel.

continua após a publicidade

O streamer, que fundou a emissora digital em parceria com a LiveMode, vendeu suas ações e agora passa a integrar o quadro de sócios da LiveMode Cayman, braço internacional da holding. O setor controla as operações da empresa ao redor do mundo e é responsável por negociar os direitos de transmissão para todos os veículos que tem negócios - entre eles a própria CazéTV.