Em quatro meses, Ge TV registra números expressivos e mostra força contra CazéTV

A Ge TV, novo canal esportivo da Globo, criado para competir diretamente com a CazéTV no meio digital, vem registrando números impressionantes de audiência desde a estreia na programação. Nos primeiros quatro meses no ar, o canal superou a concorrente durante a primeira disputa simultânea em uma competição internacional e registrou bilhões de visualizações em conteúdos de todas as plataformas.

Não demorou muito para a Ge TV conquistar espaço entre os apaixonados por futebol. Já na primeira transmissão, durante a vitória da Seleção Brasileira contra o Chile, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, mais de 7 milhões de torcedores acompanharam a partida. Atualmente, o canal registra cerca de 13 milhões de inscritos no Youtube.

Elenco completo da GE TV (Foto: Divulgação/Globo)

Ge TV responde ao crescimento da CazéTV no Youtube

A GE TV tem respondido positivamente ao crescimento da Cazé TV no Youtube. Esta é a avaliação do conselheiro e ex-chefe de jornalismo do Grupo Globo, Carlos Henrique Schroder. No início de dezembro, o executivo esteve presente no evento Conexão Governança – Capítulo Rio de Janeiro, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e afirmou que a expansão da Globo para plataformas digitais é parte de uma estratégia para acompanhar mudanças de consumo e enfrentar concorrentes diretos.

— Essa é uma visão muito clara de como você tem que estar presente para atender a população onde ela vai consumir aquele conteúdo. Hoje, o jovem é um problema para as mídias em geral, não só para a Globo. Ele não está nas mídias tradicionais. Ele vai para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, vai para outros meios que não os considerados tradicionais. O que você faz em relação a esse consumidor? Você não pode ignorar. Então, existem dois caminhos para tentar alcançá-lo. O primeiro é ir onde ele está, usando a linguagem que ele entende. E, num segundo movimento, que ainda não foi concluído, mas está sendo feito, trazer de volta o conteúdo no tradicional, mas que conversa melhor com ele — afirmou, em resposta ao Lance!.

Intercontinental marcou primeiro duelo entre os canais

A Copa Intercontinental de 2025 marcou a primeira grande disputa entre os dois maiores projetos digitais da atualidade. Durante a competição, os canais esportivos Ge TV e Cazé TV transmitiram simultaneamente as partidas do Flamengo e travaram uma grande disputa por audiência no mês de dezembro. Sem dar muitas brechas ao concorrente, o novo produto da Globo levou a melhor durante as três partidas e alcançou mais de 64 milhões de telespectadores.

Na grande decisão do torneio, entre PSG e Flamengo, a Ge TV alcançou a marca de 33 milhões de telespectadores, enquanto o produto de Casimiro Miguel registrou 26 milhões. A primeira disputa simultânea entre os canais esportivos reforçou que o produto digital da Globo poderia estar um patamar acima da concorrente, caso fosse criado anteriormente.

O que é a Ge TV?

A Ge TV é o novo projeto da Globo no meio digital, criado para competir com a CazéTV no YouTube. O canal adotou um formato semelhante ao utilizado pelo streamer Casimiro Miguel, oferecendo programas de debate, transmissões ao vivo e conteúdo com linguagem informal, buscando atrair um público mais jovem.

Entre as principais atrações do canal estão as transmissões ao vivo de diversos eventos esportivos, como partidas da Superliga de Vôlei, Liga Nacional de Futsal, NFL (liga de futebol americano), além de coberturas em jogos de futebol e matérias especiais produzidas pela emissora. Para competir com a CazéTV, a Globo se movimentou no mercado e anunciou a contratação de nomes renomados como Jorge Iggor e Bruno Formiga, ex-TNT Sports, Luana Maluf, ex-Amazon Prime, e Mariana Spinelli, ex-comentarista da ESPN.

Além deles, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, também integra o grupo de apresentadores do novo canal. Ex-Desimpedidos, o jornalista tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV", ao lado do ex-jogador André Balada. Para a equipe de reportagem a Ge TV conta com Sofia Miranda e Jordana Araújo.