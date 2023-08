Caso Paquetá: Aposte na Gestão

A notícia de que o atleta Lucas Paquetá está sendo investigado em relação a um cartão amarelo que foi aplicado nele em um jogo da Premier League foi amplamente divulgada na mídia mundial e pegou a todos de surpresa.



Porém, pouco ou nada foi falado sobre como a gestão de um clube deve agir em situações como essa. Eu, particularmente, concordo com a atitude do clube inglês, afinal, investigação não é sentença.



Afinal, o que fazer internamente em relação ao atleta? Já tive experiências parecidas e vou dividir algumas regras de ouro para a gestão de situações como essa:



✔️Buscar, ao máximo, informações sobre a investigação e os elementos probatórios levantados;



✔️ Colocar o departamento jurídico do clube à disposição do atleta, ao mesmo tempo em que se faça um estudo profundo das cláusulas do contrato;



✔️ Colocar um profissional de psicologia do clube à disposição do atleta;



✔️ Criar imediatamente um comitê de crise junto ao departamento de Comunicação do clube e envolver o núcleo familiar do atleta junto a ele;



✔️ Ter uma conversa privativa com o atleta e seu representante para alinhamento de expectativas;



✔️ Expor o caso ao grupo de atletas e funcionários do clube, de uma forma clara e objetiva;



✔️Comunicar a Federação de origem (no caso a CBF), caso o atleta seja presença constante em listas de convocação para seleção nacional;



✔️ Fazer um pronunciamento oficial do clube através dos seus canais de mídia, preparado com ajuda de especialistas em gestão de crise.