Marhaba, Neymar (Seja bem-vindo, Neymar)

Muito além das questões financeiras e das escolhas pessoais do Neymar Jr, com o anúncio oficial do seu contrato de 2 anos com o Al-Hilal, te convido a sair do que está na superfície e mergulhar um pouco mais fundo nessa movimentação do mercado árabe.



A temporada 23/24 da Liga Saudita tem 18 equipes brigando pelo título e promete ser a mais midiática de todos os tempos, especialmente agora, com a chegada de estrelas globais como Cristiano Ronaldo, Benzema, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mahrez e por fim, Neymar.



+ Salário de Neymar no Al-Hilal: veja o que o craque poderia comprar



Mas a presença brasileira não para por aí. O pernambucano Marcelo Salazar vai para sua segunda temporada como diretor executivo de futebol no Al-Nassr em sua sexta temporada consecutiva na Liga Saudita.



Também representando o Brasil, está o treinador Péricles Chamusca, no Al Taawon, depois da brilhante temporada 22/23, na qual deixou o time na 5ª colocação atrás apenas dos quatro maiores clubes do país.