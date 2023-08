Fan tokens podem significar nova era na relação entre clubes e torcedores

A maior parte dos fan tokens utilizados pelos clubes brasileiros possibilitam que seus detentores tenham acesso a interações com jogadores dos seus times do coração, brindes exclusivos e visitas às dependências das instituições.



O Grêmio, último grande clube brasileiro a lançar sua moeda, a $IMORTAL, além de dar a oportunidade de torcedores viajarem com o elenco para partidas fora de casa, possibilita aos tricolores viverem experiências ainda mais profundas com o time pelo fato de serem donos desses ativos.



De acordo com Caio Barbosa, Founder e Co-CEO da Lumx Studios, startup especializada em conectar negócios à web3, o mercado de ativos digitais no esporte está evoluindo em ritmo acelerado e significam uma nova era na relação entre clubes e seus torcedores.



- A oferta tradicional, que proporciona aos torcedores acesso a jogos a preços reduzidos e descontos em produtos oficiais, continua gerando valor. No entanto, a emergência dos ativos digitais, mais precisamente dos fan tokens, tem o potencial de redefinir a maneira como os clubes interagem com sua base de fãs por meio de experiências ainda mais exclusivas - analisa.