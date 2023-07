> A Série A do Brasileirão é o outro torneio com renda bruta média superior a R$ 1 milhão. Ao todo, os jogos do campeonato somavam quase R$ 150 milhões em bilheteria ao fim de junho.



> Principais estaduais do Brasil, o Carioca e o Paulista aparecem na sequência, na frente de Copa do Brasil e Sul-Americana. As bilheterias alcançadas nas fases finais dos estaduais foram cruciais para os números finais.



> Vale destacar que Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana não foram incluídas no ranking por terem apenas uma partida.