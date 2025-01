BYD fecha acordo com Record por cota de transmissão do Paulistão

A BYD fechou um acordo com a Record por uma das cotas da transmissão do Campeonato Paulista deste ano. A montadora chinesa de carros elétricos se soma a outras três empresas que já tinham adquirido cotas com a emissora: Itaú, McDonalds e Haleon (dona de marcas como Eno e Centrum). A informação foi dada primeiro pela Máquina do Esporte.

Assim como essa duas últimas, o acordo entre Record e BYD renova a parceria que já tinha feito sucesso durante o Paulistão de 2024. O Itaú, no entanto, entra no grupo de patrocinadores da competição no lugar do Bradesco.

A emissora ainda negocia a venda de outras cotas.

O contrato da Record com a Federação Paulista de Futebol pelos direitos de transmissão do Paulistão foi renovado em setembro de 2024 e estendeu o compromisso até 2029.

Foco nas transmissões esportivas

Além do Paulistão, a Record também vai transmitir o Brasileirão de 2025. A emissora adquiriu os direitos dos jogos dos times da LFU (Liga Forte União) como mandantes. O pacote comprado pela Record garante a transmissão de 38 jogos do campeonato, ou seja, um jogo por rodada, nas edições de 2025, 2026 e 2027. A emissora desembolsará R$ 380 milhões por ano.

A Liga Forte União terá a maioria dos clubes na Série A em 2025: Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco e Fluminense.

Para o Brasileirão, a Record já tem cotas vendidas para Natura, Burger King, Mercado Pago, EstrelaBet, General Motors, Grupo Heineken, Magalu, Sportingbet.