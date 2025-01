Contratações, elenco e base: veja planejamento do Corinthians para início do Paulistão

Discreto no mercado, o Corinthians aposta na manutenção do elenco formado após a última janela de transferências para voltar a conquistar títulos em 2025. Ao todo, nove atletas chegaram ao clube paulista, com destaque para Memphis Depay, Hugo Souza e André Ramalho, destaques e líderes técnicos em seus respectivos setores.

continua após a publicidade

+ CBF muda regulamento da Copa do Brasil 2025; entenda

O alto número de movimentações na metade do ano passado foi algo planejado pelo executivo Fabinho Soldado e pelo presidente Augusto Melo, que buscavam evitar o rebaixamento da equipe à segunda divisão do Brasileirão.

Assim, a diretoria alvinegra acredita que o clube já está devidamente reforçado para o calendário desta temporada, mas segue atenta a possíveis oportunidem algumas negociações negociações.

continua após a publicidade

- Reforço que a nossa prioridade é a manutenção do elenco, alguns contratos estão sendo renovados, outros que estão sendo ampliados, para que o professor Ramón e toda a sua comissão técnica encontrem uma equipe pronta e preparada - explicou Fabinho Soldado.

Ao mesmo tempo que busca eventuais reforços, o Corinthians se despediu de alguns jogadores. Fagner foi anunciado por empréstimo pelo Cruzeiro até dezembro, enquanto Pedro Henrique e Matheus Araújo reforçam o Ceará.

continua após a publicidade

Emprestado ao Atlético-GO em 2024, Roni não será aproveitado pelo técnico Ramón Díaz e defenderá o Mirassol, recém-promovido à primeira divisão. Caetano, Gioavane e Pedro Raul também estão fora dos planos, e o Corinthians aguarda propostas pelo trio.

Executivo de futebol, Fabinho Soldado é responsável por liderar as contratações do Corinthians no mercado (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Base pode reforçar o Corinthians

Alguns dos nomes inscritos na atual edição da Copinha podem reforçar o elenco profissional. Durante a apresentação do elenco para a disputa da competição de base, Claudinei Alves, diretor estatutário do clube, destacou que a prioridade é atender às necessidades do time principal, embora exista o desejo de manter o grupo para buscar o bicampeonato.

- Nossa obrigação é servir o profissional. Eu queria que ficassem todos aqui e ser campeão da Copinha, mas não posso deixar de atender o pedido do profissional, do comandante (Ramón) e do presidente (Augusto Melo) - afirmou Claudinei Alves.

Os principais destaques da equipe comandada por Orlando Ribeiro, por sua vez, são o atacante Gui Negão, o meia Bahia e o lateral-esquerdo Denner, de apenas 16 anos.