Partida do Palmeiras no Paulistão terá ingressos de até R$ 640

Adversário do Palmeiras na fase regular do Paulistão, o Noroeste, time do interior do estado de São Paulo, definiu os preços para o duelo entre as equipes, que terá ingressos de até R$ 640 para quem os adquirir no dia da partida, marcada para 18 de janeiro.

As vendas começam na quinta-feira, 2 de janeiro, com uma promoção do Noroeste. Torcedores que comprarem os ingressos antecipadamente pagarão metade do valor. O clube, inclusive, chegou a receber uma proposta para alterar o mando de campo para Brasília, mas recusou a investida.

O jogo entre as equipes será disputado no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP), com capacidade para cerca de 15 mil torcedores. Marcada para 18 de janeiro, a partida é válida pela segunda rodada do Paulistão e será o único confronto do Noroeste em casa contra os quatro grandes de São Paulo.

Valores dos ingressos para o jogo contra o Noroeste

R$ 190 - meia-entrada arquibancada Norusca (R$ 380 inteira)

R$ 250 - arquibancada visitante (R$ 500 inteira)

R$ 340 - cadeira coberta Norusca (R$ 640 inteira)

Palmeiras é o atual campeçao do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Palmeiras no Paulistão

Cabeça de chave do grupo D do Campeonato Paulista, o Palmeiras terá a companhia de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. O formato da competição segue o mesmo das edições anteriores, com o Verdão enfrentando os adversários das outras chaves ao longo de 12 rodadas.

Grupo D: