Brasileiros faturam premiação milionária no Rio Open 2025; veja valores

O Rio Open 2025 chegou ao fim, e o torneio rendeu boas premiações para os tenistas brasileiros. O grande destaque ficou para Marcelo Melo e Rafael Matos, que conquistaram o título nas duplas, garantindo o maior valor entre os atletas do país.



Já na chave de simples, Thiago Monteiro foi quem chegou mais longe, alcançando as oitavas de final. Os outros representantes do Brasil – João Fonseca, Thiago Wild, Felipe Meligeni e Gustavo Heide – foram eliminados logo na estreia. Mas, afinal, quanto cada um faturou com suas campanhas?

💰 Premiação dos brasileiros no Rio Open 2025

Marcelo Melo / Rafael Matos (campeões de duplas) – US$ 147.190,00 (R$ 851,5 mil) para a dupla, ou US$ 73.595 (R$ 425,7 mil) para cada atleta.

– US$ 35.040,00 (R$ 202,7 mil) João Fonseca (primeira rodada) – US$ 18.690,00 (R$ 108,1 mil)

– US$ 18.690,00 (R$ 108,1 mil) Thiago Wild (primeira rodada) – US$ 18.690,00 (R$ 108,1 mil)

– US$ 18.690,00 (R$ 108,1 mil) Felipe Meligeni (primeira rodada) – US$ 18.690,00 (R$ 108,1 mil)

– US$ 18.690,00 (R$ 108,1 mil) Gustavo Heide (primeira rodada) – US$ 18.690,00 (R$ 108,1 mil)

🎾 Prêmio total

Somando todas as premiações acima, os principais tenistas brasileiros faturaram cerca de R$ 1,5 milhão no Rio Open 2025. O maior prêmio veio com o título de Melo e Matos, que representaram o Brasil no topo do pódio da chave de duplas.



Cabe destacar que outros brasileiros também disputaram as qualificatórias na chave de simples e a chave principal de duplas, fazendo o valor total superar R$ 1,7 milhão.

Embora o desempenho na chave de simples tenha ficado abaixo das expectativas, o Brasil manteve sua tradição na competição com um título nas duplas, mostrando a força do país no circuito mundial de tênis. 🔥🎾

