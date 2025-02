Após o novo título, Marcelo Melo continuou fazendo a alegria de torcedores brasileiros em sua passagem pelo Rio de Janeiro. Desta vez, em mais uma ação com a nova parceira do projeto, a ASICS, o campeão do Rio Open 2025 visitou pela primeira vez o Tênis da Lagoa, o projeto social mais longevo do Rio de Janeiro com mais de 20 anos de atividade. Além de responder perguntas da criançada, o tenista ainda bateu uma bola com elas e confessou um sonho para seu futuro no esporte.

- Primeira vez vindo aqui, muito bacana, me faz lembrar quando era pequeno também, há muito tempo atrás. Projetos assim dá pra ver, por isso que vim aqui depois de um título muito tarde, ver a alegria da criançada.. Espero que sirva de inspiração, todos ficaram felizes, pode bater um bola com eles. Importante estar com eles, ter esse contato, para eles acreditarem que é possível. Trocamos algumas experiências, perguntas bacanas, sonhos, dificuldades, vindo de uma conquista tão recente pode influenciar eles de maneira positiva - disse Melo.

Durante a sessão de conversa entre Marcelo Melo e as crianças, o tenista comentou sobre o presente e o futuro dentro do esporte. Aos 41 anos e cpm muitos títulos em sua carreira, o brasileiro destacou qual foi a sensação de conquistar pela primeira vez o Rio Open, o maior torneio da América do Sul.

- Momento muito especial, todo mundo pode ver que me emocionei, muita gente torcendo por nós, quadra sempre lotada, minha terceira final, realmente é muito especial, espero curtir muito esse momento. Tênis amanhã tem outra competição, mas é importante curtir também o trabalho no dia-a-dia. Ontem ficamos no clube mesmo, nosso jogo acabou quase 1 da manhã, estava com minha família, amigos, ficamos por lá no players lounge mesmo, saímos do clube umas 2 e meia da manhã, acabei demorando a dormir mais pela adrenalina mesmo, emoção da semana que vai juntando, juntando. Hoje no final do dia vou sentir, mas tive o privilégio de estar perto da família para celebrar essa conquista - comemorou o tenista.

O brasileiro tem um vasto currículo no tênis, em que soma um título de Wimbledon, um Roland Garros e, agora, um Rio Open. Ao todo, Marcelo Melo conquistou 39 títulos, o que o torna o jogador ativo com mais conquistas nas duplas, ao lado de Mate Pavic. Com tanta bagagem, o que falta para completar a carreira do ex-número 1?

- Sempre falta, não é? Buscar títulos novos, acho que um ATP Finals, de repente uma medalha nas Olimpíadas, Rafa me fala que dá para chegar com ele, quem sabe na próxima, estou indo passo a passo, manter o corpo inteiro para conquistar nosso caminho. Esse título do Rio Open era uma das prioridades. (Para Los Angeles) O máximo que eu prometo é que esforço já venho fazendo há anos e vou continuar fazendo para se der tudo certo estar na próxima Olimpíada - declarou.

Marcelo Melo não foi o primeiro competidor do Rio Open 2025 a visitar o projeto. No último domingo (16), o italiano Lorenzo Musetti, 17º colocado no ranking mundial da ATP, também fez uma visita às crianças do Tênis da Lagoa. Este projeto social é o mais longevo do Rio de Janeiro com mais de 20 anos de atividade, assim, atende 220 crianças carentes da cidade e ao longo de toda trajetória já atendeu mais de 5 mil. A instituição fica na quadra pública no bairro da Lagoa, na capital carioca.

A visita de Marcelo Melo, assim como de Musetti, foi um sucesso com a criançada. Alexandre Borges, coordenador do Tênis na Lagoa, agradeceu a presença do campeão do Rio Open e ressaltou sua presença durante a manhã deste domingo (23).

- Fico feliz pois é inspiração pra garotada, ver que é possível, o que o Marcelo falou no bate-papo com elas que todo dia é difícil e só consegue que persiste e tem vontade de vencer. Importante para a garotada pequena entender que a vida é difícil e que se ela não buscar, se superar a cada dia, não vai alcançar. Ter um campeão do Rio Open é incrível e a semana mágica onde tiver também o Musetti, tudo graças ao apoio da ASICS e nossa parceria que vai ajudar a garotada a ter um tênis bom e praticar esse esporte que tanto amamos.

