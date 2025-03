Brasileirão supera ligas europeias e está entre as mais seguidas do mundo

Consolidado como o principal campeonato da América do Sul, o Brasileirão tem conquistado aos poucos seu espaço no mercado internacional e atraído os olhares dos fãs de futebol ao redor do mundo. A prova do momento positivo é o crescimento registrado na audiência de redes sociais dos clubes em comparação com outras ligas internacionais, sejam elas de futebol ou de outras modalidades. De acordo com a pesquisa feita pela Horizm, a liga brasileira está entre as dez mais seguidas no planeta.

A pesquisa foi divulgada na última terça-feira (4) e leva em consideração o número total de seguidores na soma de todos os times ou franquias que disputam o campeonato. O Brasileirão ocupa a sétima posição entre todas as competições esportivas com pouco mais de 242 milhões de espectadores online. Os números são do relatório "Digital Value of Fans 2025".

Ckubes do Brasileirão registram crescimento nas redes sociais. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

No levantamento, quatro ligas de futebol estão à frente do Campeonato Brasileiro, além da NBA, de basquete, e NFL, de futebol americano, ambos produtos extremamente populares nos EUA. Ou seja, ao analisar apenas o recorte com competições de futebol, o Brasileirão é a quinta mais popular do planeta.

A Premier League, da Inglaterra, lidera com pouco mais de 1,05 bilhão de seguidores, enquanto a La Liga, da Espanha, aparece com 1,03 bilhão de fãs. Para fechar o grupo dos campeonatos de futebol, a Serie A italiana aparece com 389,8 milhões de contas, enquanto a Ligue 1, da França, soma 267,4 milhões.

Recordistas nos Estados Unidos, a NBA é a terceira na lista geral e tem pouco mais de 502 milhões de seguidores ao redor do mundo, numero superior à NFL, que soma quase 290 milhões no registro do relatório.

Brasileirão supera ligas europeias

Ao ocupar o quinto lugar entre os mais seguidos, o Campeonato Brasileiro consegue superar ligas europeias de destaque no cenário do futebol. A Bundesliga, da Alemanha, é vista como uma das cinco maiores do velho continente, mas soma um número menor seguidores em comparação às equipes brasileiras. O campeonato alemão soma 241,15 milhões de contas conectadas.

Já a Liga Portuguesa está ainda mais atrás, 37 milhões no ranking. A competição perde para o próprio Brasileirão Série B, que tem, segundo a pesquisa, uma audiência de 43 milhões de fãs. A Série A do Brasil também consegue superar campeonatos como o saudita, turco, egípcio, holandês e a segunda divisão inglesa. Na América Latina, ligas do México, Estados Unidos e da Argentina aparecem atrás do Brasileirão.

Conpetição está à frete de outras ligas europeias. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Comparação com outros esportes

O levantamento feito pela Horizm inclui os fãs de outras ligas esportivas ao redor do mundo. A Fórmula 1 é a única categoria de automobilismo que aparece na lista e é a 10ª com maior registro, com 187 milhões de seguidores. A liga indiana de críquete vem logo acima, na 9º colocação em geral, com pouco mais de 237 milhões de torcedores conectados. O número chama a atenção por ser um esporte pouco acompanhado ao redor do mundo, mas extremamente popular no país.

Ainda compõem a lista campeonatos como a MBL, de beisebol, e a NHL, de róquei, ambas dos EUA, e a EuroLeague Basketball, competição continental do basquete europeu.