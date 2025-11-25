Fifa assina acordo com Arábia Saudita que prevê R$ 5,4 bi em investimentos

A Fifa e o Fundo Saudita para Desenvolvimento assinaram um acordo que prevê a liberação de até US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões, na cotação atual) em empréstimos concessionais para a construção ou reforma de estádios, centros de treinamento e outras estruturas voltadas ao futebol em nações em desenvolvimento.

continua após a publicidade

➡️Faltam 198 dias para a Copa: Argentina é a bola da vez na contagem regressiva

Empréstimos concessionais são financiamentos em condições mais favoráveis àquelas tradicionalmente vistas no mercado, com juros mais baixos e prazos estendidos. O modelo é comumente utilizado por governos estrangeiros para financiar obras sustentáveis mundo afora.

De acordo com a Fifa, o Memorando de Entendimento assinado pela entidade e o fundo saudita pretende ajudar governos "na concepção, financiamento e construção de locais modernos para múltiplos esportes que atendam aos padrões internacionais e sirvam como centros para a vida comunitária, educação e inclusão".

continua após a publicidade

— O papel da Fifa é desenvolver o futebol em todo o mundo, e muitas de nossas Associações Membro precisam de apoio adicional para a infraestrutura necessária para sediar competições — disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

— Este acordo é um passo crucial para garantir que nossas Associações Membro tenham as instalações para tornar o futebol verdadeiramente global.

continua após a publicidade

Ainda segundo a Fifa, o acordo tem por base "evidências convincentes do impacto econômico do esporte". A entidade citou relatórios independentes que estimam que o esporte contribui com quase 2% do produto interno bruto mundial, "destacando seu papel crescente como impulsionador de emprego, turismo e desenvolvimento comunitário".

Fifa e governo da Arábia Saudita se aproximaram nos últimos anos

Nos últimos anos, a Fifa tem se aproximado cada vez mais do governo da Arábia Saudita. O país sediará a Copa do Mundo de 2034 e, este ano, foi um dos principais parceiros da entidade no financiamento do Mundial de Clubes da Fifa, realizado pela primeira vez, nos Estados Unidos.