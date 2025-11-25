Fifa assina acordo com Arábia Saudita que prevê R$ 5,4 bi em investimentos
Valor ficará disponível para investimento em infraestrutura esportiva
- Matéria
- Mais Notícias
A Fifa e o Fundo Saudita para Desenvolvimento assinaram um acordo que prevê a liberação de até US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões, na cotação atual) em empréstimos concessionais para a construção ou reforma de estádios, centros de treinamento e outras estruturas voltadas ao futebol em nações em desenvolvimento.
Relacionadas
➡️Faltam 198 dias para a Copa: Argentina é a bola da vez na contagem regressiva
Empréstimos concessionais são financiamentos em condições mais favoráveis àquelas tradicionalmente vistas no mercado, com juros mais baixos e prazos estendidos. O modelo é comumente utilizado por governos estrangeiros para financiar obras sustentáveis mundo afora.
De acordo com a Fifa, o Memorando de Entendimento assinado pela entidade e o fundo saudita pretende ajudar governos "na concepção, financiamento e construção de locais modernos para múltiplos esportes que atendam aos padrões internacionais e sirvam como centros para a vida comunitária, educação e inclusão".
— O papel da Fifa é desenvolver o futebol em todo o mundo, e muitas de nossas Associações Membro precisam de apoio adicional para a infraestrutura necessária para sediar competições — disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.
— Este acordo é um passo crucial para garantir que nossas Associações Membro tenham as instalações para tornar o futebol verdadeiramente global.
Ainda segundo a Fifa, o acordo tem por base "evidências convincentes do impacto econômico do esporte". A entidade citou relatórios independentes que estimam que o esporte contribui com quase 2% do produto interno bruto mundial, "destacando seu papel crescente como impulsionador de emprego, turismo e desenvolvimento comunitário".
Fifa e governo da Arábia Saudita se aproximaram nos últimos anos
Nos últimos anos, a Fifa tem se aproximado cada vez mais do governo da Arábia Saudita. O país sediará a Copa do Mundo de 2034 e, este ano, foi um dos principais parceiros da entidade no financiamento do Mundial de Clubes da Fifa, realizado pela primeira vez, nos Estados Unidos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias