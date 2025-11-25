menu hamburguer
Lance! Biz

Time de Los Angeles da NBA celebra feito inédito para as Olimpíadas

Ginásio na Califórnia inaugura nova diretriz aprovada pelo COI

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
11:45
Intuit Dome - Clippers
imagem cameraArena já estava acertada para ser palco dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028
Casa do Los Angeles Clippers, da NBA, o Intuit Dome não só vai participar de mais dois grandes eventos como manterá seu nome original. O ginásio vai manter seu nome durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028. Com esse novo acordo, a companhia se confirma como patrocinadora das competições na categoria de software de gestão financeira.

Trata-se de uma nova diretriz aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), que permite, pela primeira vez na história, a venda de naming rights de arenas olímpicas. O ginásio já estava acordado, mas a entidade organizadora estava chamando o local de Inglewood Dome, numa referência à cidade em que está a arena, nas proximidades de Los Angeles.

- Nosso compromisso com impulsionar a prosperidade se alinha perfeitamente com o espírito do Movimento Olímpico: celebrar determinação, otimismo e a crença no que é possível - afirmou Thomas Ranese, diretor de marketing da Intuit.

Embora os valores específicos do contrato não tenham sido divulgados, o Sports Business Journal aponta que este novo acordo gira em torno de US$ 200 milhões. E além de manter o nome do ginásio, a empresa de desenvolvimento de programas de computador trabalhará com o comitê organizador projeta gerar oportunidades para negócios locais.

- Assim como os atletas lutam pelo ouro, damos poder a consumidores e empresas para superarem suas metas financeiras com confiança. Esta parceria também nos permite promover ainda mais a vibrante comunidade empresarial de Los Angeles e ajudá-la a prosperar - complementou Ranese, corroborado por afirmou Casey Wasserman, presidente da LA28.

- Enquanto nos preparamos para receber o mundo em Los Angeles para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028, temos orgulho de fazer essa parceria. O investimento da Intuit no crescimento de pequenos negócios reflete os valores que compartilhamos: inovação, acessibilidade e comunidade. Juntos, estamos trabalhando para criar oportunidades que deixarão um legado significativo para Los Angeles muito além dos Jogos.

Ribbon cutting ceremony and red carpet for the opening night of the new Intuit Dome (NBA)
Time de Los Angeles da NBA celebra feito inédito para as Olimpíadas (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

