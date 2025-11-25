Casa do Los Angeles Clippers, da NBA, o Intuit Dome não só vai participar de mais dois grandes eventos como manterá seu nome original. O ginásio vai manter seu nome durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028. Com esse novo acordo, a companhia se confirma como patrocinadora das competições na categoria de software de gestão financeira.

Trata-se de uma nova diretriz aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), que permite, pela primeira vez na história, a venda de naming rights de arenas olímpicas. O ginásio já estava acordado, mas a entidade organizadora estava chamando o local de Inglewood Dome, numa referência à cidade em que está a arena, nas proximidades de Los Angeles.

- Nosso compromisso com impulsionar a prosperidade se alinha perfeitamente com o espírito do Movimento Olímpico: celebrar determinação, otimismo e a crença no que é possível - afirmou Thomas Ranese, diretor de marketing da Intuit.

Embora os valores específicos do contrato não tenham sido divulgados, o Sports Business Journal aponta que este novo acordo gira em torno de US$ 200 milhões. E além de manter o nome do ginásio, a empresa de desenvolvimento de programas de computador trabalhará com o comitê organizador projeta gerar oportunidades para negócios locais.

- Assim como os atletas lutam pelo ouro, damos poder a consumidores e empresas para superarem suas metas financeiras com confiança. Esta parceria também nos permite promover ainda mais a vibrante comunidade empresarial de Los Angeles e ajudá-la a prosperar - complementou Ranese, corroborado por afirmou Casey Wasserman, presidente da LA28.

- Enquanto nos preparamos para receber o mundo em Los Angeles para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028, temos orgulho de fazer essa parceria. O investimento da Intuit no crescimento de pequenos negócios reflete os valores que compartilhamos: inovação, acessibilidade e comunidade. Juntos, estamos trabalhando para criar oportunidades que deixarão um legado significativo para Los Angeles muito além dos Jogos.