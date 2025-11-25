Chelsea e Barcelona, veja qual elenco é mais valioso

O Chelsea irá enfrentar o Barcelona na próxima rodada da fase de Liga da Champions League, nesta terça-feira (25). Com elencos estrelados e craques de todos os cantos do mundo, confira com o Lance! qual equipe possui o plantel com maior valor de mercado.

Atualmente em 11° e 12°, Barcelona e Chelsea, respectivamente, estão deixando muito a desejar na Champions League. Para tentar mudar a situação de sua equipe na tabela, o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, conta com um plantel avaliado em 1,14 bilhão de euros (R$ 7 bilhões). Enquanto isso, Hansi Flick, comandante do Barça, detém uma equipe com elenco estimado em 1,11 bilhão de euros (R$ 6,8 bilhões).

Lamine Yamal em Barcelona x Olympiacos (Foto: Josep Lago / AFP)

Top 15 jogadores mais valiosos do Chelsea:

1 . Cole Palmer – 120,00 milhões de euros (R$ 746,4 milhões) 2 . Moisés Caicedo – 100,00 milhões de euros (R$ 622,0 milhões) 3 . Enzo Fernández – 80,00 milhões de euros (R$ 497,6 milhões) 4 . Levi Colwill – 55,00 milhões de euros (R$ 342,1 milhões) 5 . Pedro Neto – 55,00 milhões de euros (R$ 342,1 milhões) 6 . Marc Cucurella – 45,00 milhões de euros (R$ 279,9 milhões) 7 . Jorrel Hato – 40,00 milhões of euros (R$ 248,8 milhões) 8 . Reece James – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões) 9 . Malo Gusto – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões) 10 . Roméo Lavia – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões) 11 . Andrey Santos – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões) 12 . Trevoh Chalobah – 32,00 milhões de euros (R$ 199,0 milhões) 13 . Wesley Fofana – 25,00 milhões of euros (R$ 155,5 milhões) 14 . Tosin Adarabioyo – 20,00 milhões of euros (R$ 124,4 milhões) 15 . Marc Badiashile – 20,00 milhões of euros (R$ 124,4 milhões)

Top 15 jogadores mais valiosos do Barcelona:

1 . Lamine Yamal – 200,00 milhões de euros (R$ 1,244 bilhão) 2 . Pedri – 140,00 milhões de euros (R$ 870,8 milhões) 3 . Raphinha – 90,00 milhões de euros (R$ 559,8 milhões) 4 . Pau Cubarsí – 80,00 milhões de euros (R$ 497,6 milhões) 5 . Jules Koundé – 65,00 milhões de euros (R$ 404,3 milhões) 6 . Alejandro Balde – 60,00 milhões de euros (R$ 373,2 milhões) 7 . Fermín López – 60,00 milhões de euros (R$ 373,2 milhões) 8 . Dani Olmo – 60,00 milhões de euros (R$ 373,2 milhões) 9 . Ferran Torres – 50,00 milhões de euros (R$ 311,0 milhões) 10 . Frenkie de Jong – 45,00 milhões de euros (R$ 279,9 milhões) 11 . Marcus Rashford – 40,00 milhões de euros (R$ 248,8 milhões) 12 . Gavi – 40,00 milhões de euros (R$ 248,8 milhões) 13 . Marc Casadó – 30,00 milhões de euros (R$ 186,6 milhões) 14 . Joan García – 25,00 milhões de euros (R$ 155,5 milhões) 15 . Eric García – 25,00 milhões de euros (R$ 155,5 milhões)

Vale ressaltar que, a joia do Barcelona, Lamine Yamal, é o jogador com maior valor de mercado no mundo.