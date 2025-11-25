menu hamburguer
Chelsea e Barcelona, veja qual elenco é mais valioso

Chelsea possui elenco ligeiramente mais valioso que Barcelona

25/11/2025
Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool
Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Divulgação/Chelsea)
O Chelsea irá enfrentar o Barcelona na próxima rodada da fase de Liga da Champions League, nesta terça-feira (25). Com elencos estrelados e craques de todos os cantos do mundo, confira com o Lance! qual equipe possui o plantel com maior valor de mercado.

Atualmente em 11° e 12°, Barcelona e Chelsea, respectivamente, estão deixando muito a desejar na Champions League. Para tentar mudar a situação de sua equipe na tabela, o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, conta com um plantel avaliado em 1,14 bilhão de euros (R$ 7 bilhões). Enquanto isso, Hansi Flick, comandante do Barça, detém uma equipe com elenco estimado em 1,11 bilhão de euros (R$ 6,8 bilhões).

Lamine Yamal em Barcelona x Olympiacos (Foto: Josep Lago / AFP)
Top 15 jogadores mais valiosos do Chelsea:

    1.
  1. Cole Palmer – 120,00 milhões de euros (R$ 746,4 milhões)
    2. 2.
  2. Moisés Caicedo – 100,00 milhões de euros (R$ 622,0 milhões)
    3. 3.
  3. Enzo Fernández – 80,00 milhões de euros (R$ 497,6 milhões)
    4. 4.
  4. Levi Colwill – 55,00 milhões de euros (R$ 342,1 milhões)
    5. 5.
  5. Pedro Neto – 55,00 milhões de euros (R$ 342,1 milhões)
    6. 6.
  6. Marc Cucurella – 45,00 milhões de euros (R$ 279,9 milhões)
    7. 7.
  7. Jorrel Hato – 40,00 milhões of euros (R$ 248,8 milhões)
    8. 8.
  8. Reece James – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões)
    9. 9.
  9. Malo Gusto – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões)
    10. 10.
  10. Roméo Lavia – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões)
    11. 11.
  11. Andrey Santos – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões)
    12. 12.
  12. Trevoh Chalobah – 32,00 milhões de euros (R$ 199,0 milhões)
    13. 13.
  13. Wesley Fofana – 25,00 milhões of euros (R$ 155,5 milhões)
    14. 14.
  14. Tosin Adarabioyo – 20,00 milhões of euros (R$ 124,4 milhões)
    15. 15.
  15. Marc Badiashile – 20,00 milhões of euros (R$ 124,4 milhões)

Top 15 jogadores mais valiosos do Barcelona:

    1.
  1. Lamine Yamal – 200,00 milhões de euros (R$ 1,244 bilhão)
    2. 2.
  2. Pedri – 140,00 milhões de euros (R$ 870,8 milhões)
    3. 3.
  3. Raphinha – 90,00 milhões de euros (R$ 559,8 milhões)
    4. 4.
  4. Pau Cubarsí – 80,00 milhões de euros (R$ 497,6 milhões)
    5. 5.
  5. Jules Koundé – 65,00 milhões de euros (R$ 404,3 milhões)
    6. 6.
  6. Alejandro Balde – 60,00 milhões de euros (R$ 373,2 milhões)
    7. 7.
  7. Fermín López – 60,00 milhões de euros (R$ 373,2 milhões)
    8. 8.
  8. Dani Olmo – 60,00 milhões de euros (R$ 373,2 milhões)
    9. 9.
  9. Ferran Torres – 50,00 milhões de euros (R$ 311,0 milhões)
    10. 10.
  10. Frenkie de Jong – 45,00 milhões de euros (R$ 279,9 milhões)
    11. 11.
  11. Marcus Rashford – 40,00 milhões de euros (R$ 248,8 milhões)
    12. 12.
  12. Gavi – 40,00 milhões de euros (R$ 248,8 milhões)
    13. 13.
  13. Marc Casadó – 30,00 milhões de euros (R$ 186,6 milhões)
    14. 14.
  14. Joan García – 25,00 milhões de euros (R$ 155,5 milhões)
    15. 15.
  15. Eric García – 25,00 milhões de euros (R$ 155,5 milhões)

Vale ressaltar que, a joia do Barcelona, Lamine Yamal, é o jogador com maior valor de mercado no mundo.

