Chelsea e Barcelona, veja qual elenco é mais valioso
Chelsea possui elenco ligeiramente mais valioso que Barcelona
O Chelsea irá enfrentar o Barcelona na próxima rodada da fase de Liga da Champions League, nesta terça-feira (25). Com elencos estrelados e craques de todos os cantos do mundo, confira com o Lance! qual equipe possui o plantel com maior valor de mercado.
Atualmente em 11° e 12°, Barcelona e Chelsea, respectivamente, estão deixando muito a desejar na Champions League. Para tentar mudar a situação de sua equipe na tabela, o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, conta com um plantel avaliado em 1,14 bilhão de euros (R$ 7 bilhões). Enquanto isso, Hansi Flick, comandante do Barça, detém uma equipe com elenco estimado em 1,11 bilhão de euros (R$ 6,8 bilhões).
Top 15 jogadores mais valiosos do Chelsea:
- Cole Palmer – 120,00 milhões de euros (R$ 746,4 milhões)
- Moisés Caicedo – 100,00 milhões de euros (R$ 622,0 milhões)
- Enzo Fernández – 80,00 milhões de euros (R$ 497,6 milhões)
- Levi Colwill – 55,00 milhões de euros (R$ 342,1 milhões)
- Pedro Neto – 55,00 milhões de euros (R$ 342,1 milhões)
- Marc Cucurella – 45,00 milhões de euros (R$ 279,9 milhões)
- Jorrel Hato – 40,00 milhões of euros (R$ 248,8 milhões)
- Reece James – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões)
- Malo Gusto – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões)
- Roméo Lavia – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões)
- Andrey Santos – 35,00 milhões de euros (R$ 217,7 milhões)
- Trevoh Chalobah – 32,00 milhões de euros (R$ 199,0 milhões)
- Wesley Fofana – 25,00 milhões of euros (R$ 155,5 milhões)
- Tosin Adarabioyo – 20,00 milhões of euros (R$ 124,4 milhões)
- Marc Badiashile – 20,00 milhões of euros (R$ 124,4 milhões)
Top 15 jogadores mais valiosos do Barcelona:
- Lamine Yamal – 200,00 milhões de euros (R$ 1,244 bilhão)
- Pedri – 140,00 milhões de euros (R$ 870,8 milhões)
- Raphinha – 90,00 milhões de euros (R$ 559,8 milhões)
- Pau Cubarsí – 80,00 milhões de euros (R$ 497,6 milhões)
- Jules Koundé – 65,00 milhões de euros (R$ 404,3 milhões)
- Alejandro Balde – 60,00 milhões de euros (R$ 373,2 milhões)
- Fermín López – 60,00 milhões de euros (R$ 373,2 milhões)
- Dani Olmo – 60,00 milhões de euros (R$ 373,2 milhões)
- Ferran Torres – 50,00 milhões de euros (R$ 311,0 milhões)
- Frenkie de Jong – 45,00 milhões de euros (R$ 279,9 milhões)
- Marcus Rashford – 40,00 milhões de euros (R$ 248,8 milhões)
- Gavi – 40,00 milhões de euros (R$ 248,8 milhões)
- Marc Casadó – 30,00 milhões de euros (R$ 186,6 milhões)
- Joan García – 25,00 milhões de euros (R$ 155,5 milhões)
- Eric García – 25,00 milhões de euros (R$ 155,5 milhões)
Vale ressaltar que, a joia do Barcelona, Lamine Yamal, é o jogador com maior valor de mercado no mundo.
