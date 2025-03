Onze marcas vão fornecer material no Brasileirão 2025; veja ranking

O Brasileirão 2025 começa neste fim de semana com 20 clubes e um mercado movimentado no setor de fornecimento de material esportivo. Ao todo, 11 marcas vão vestir os times da elite do futebol brasileiro, com destaque para Adidas e Umbro, que lideram o mercado com quatro clubes cada.



O ano também marca mudanças significativas, como a troca de fornecedora do Bahia e do Red Bull Bragantino, que agora utilizam material da Puma. Além disso, a Nike, que atualmente fornece apenas para o Corinthians, mira uma expansão a partir de 2026.

👕 Marcas e seus clubes no Brasileirão 2025

Adidas (4): Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo e Inter Umbro (4): Fluminense, Grêmio, Santos e Sport Puma (3): Bahia, Palmeiras e Red Bull Bragantino Volt (2): Fortaleza e Vitória New Balance (1): São Paulo Kappa (1): Vasco Nike (1): Corinthians Athleta (1): Mirassol Reebok (1): Botafogo Marcas próprias (2): Vozão (Ceará) e 19Treze (Juventude)

📢 Mudanças para 2025

O mercado de material esportivo no futebol brasileiro segue em constante transformação. O Bahia trocou sua marca própria, Esquadrão, pela Puma, enquanto o Red Bull Bragantino deixou a New Balance para também fechar com a marca alemã.

Outro ponto de atenção é a movimentação da Nike, que, além do Corinthians, se prepara para expandir sua presença no Brasileirão a partir de 2026. O Atlético-MG já tem acordo fechado, e Vasco e Grêmio devem ser os próximos na lista.

Com a diversidade de marcas e as constantes mudanças, o Brasileirão 2025 será mais do que um palco para o futebol: também será uma vitrine para a indústria esportiva.

