Maior campeão francês e time que destoa dos demais em âmbito nacional, o PSG é, também, aquele com maior investimento. Consequentemente, a equipe do bilionário Nasser Al-Khelaifi é a que mais tem gastos com salários de jogadores. Um levantamento feito pelo jornal "L'Équipe" comprova isso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os 12 maiores salários do Campeonato Francês, todos são de jogadores que pertencem ao PSG. Postulante ao Bola de Ouro, o atacante Ousmane Dembélé é o primeiro colocado. Ídolo do clube, o brasileiro Marquinhos figura a segunda colocação. Lucas Hernández é o terceiro.

continua após a publicidade

O primeiro nome a aparecer na lista de maiores salários sem ser do PSG é o de Adrien Rabiot, que era jogador da equipe, mas acabou se transferindo para o Olympique de Marselha. Ao todo, 15 jogadores do Paris figuram a lista de maiores salários da Ligue 1.

➡️ Raphinha, Dembélé, Salah… Como está a disputa pela Bola de Ouro?

Veja os maiores salários do PSG e Ligue 1 🤑

1. Ousmane Dembélé (PSG) - 1,5 milhão de euros (R$ 9,2 milhões) 2. Marquinhos (PSG) - 1,12 milhão de euros (R$ 6,92 milhões) 3. Lucas Hernández (PSG) - 1,1 milhão de euros (R$ 6,7 milhões) 3. Achraf Hakimi (PSG) - 1,1 milhão de euros (R$ 6,7 milhões) 5. Warren Zaïre-Emery (PSG) - 950 mil euros (R$ 5,8 milhões) 6. Vitinha (PSG) - 900 mil euros (R$ 5,5 milhões) 6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 900 mil euros (R$ 5,5 milhões) 8. Gianluigi Donnarumma (PSG) - 849,5 mil euros (R$ 5,2 milhões) 9. Nuno Mendes (PSG) - 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) 10. Presnel Kimpembe (PSG) - 640 mil euros (R$ 3,9 milhões) 11. Bradley Barcola (PSG) - 550 mil euros (R$ 3,3 milhões) 12. Désiré Doué (PSG) - 500 mil euros (R$ 3 milhões) 12. Adrien Rabiot (Marselha) - 500 mil euros (R$ 3 milhões) 12. Pierre-Emile Höjbjerg (Marselha) - 500 mil euros (R$ 3 milhões) 12. Alexandre Lacazette (Lyon) - 500 mil euros (R$ 3 milhões) 16. Mason Greenwood (Marselha) - 450 mil euros (R$ 2,77 milhões) 16. Geoffrey Kondogbia (Marselha) - 450 mil euros (R$ 2,77 milhões) 16. Ismaël Bennacer (Marselha) - 450 mil euros (R$ 2,77 milhões) 16. Corentin Tolisso (Lyon) - 450 mil euros (R$ 2,77 milhões) 20. Gonçalo Ramos (PSG) - 443 mil euros (R$ 2,73 milhões) 21. Fabian Ruiz (PSG) - 434,3 mil euros (R$ 2,6 milhões) 22. Nemanja Matic (Lyon) - 400 mil euros (R$ 2,4 milhões) 22. Seko Fofana (Rennes) - 400 mil euros (R$ 2,4 milhões) 22. Brice Samba (Rennes) - 400 mil euros (R$ 2,4 milhões) 22. Joao Neves (PSG) - 400 mil euros (R$ 2,4 milhões) 26. Leonardo Balerdi (Marselha) - 350 mil euros (R$ 2,1 milhões) 27. Rayan Cherki (Lyon) - 330 mil euros (R$ 2 milhões) 27. Valentin Rongier (Marselha) - 330 mil euros (R$ 2 milhões) 29. Gaëtan Laborde (Nice) - 320 mil euros (R$ 1,9 milhões) 29. Alexandre Golovin (Monaco) - 320 mil euros (R$ 1,9 milhões) 29. Denis Zakaria (Monaco) - 320 mil euros (R$ 1,9 milhões)

Jogadores do PSG comemoram gol contra o Brest, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League (Foto: Thibaud MORITZ / AFP)

Líder isolado da Ligue 1, o PSG ainda briga em três frentes na temporada. Além do Campeonato Francês, a equipe de Marquinhos e companhia está nas quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrenta o Aston Villa, e semifinal da Copa da França, a qual buscará vaga na decisão contra o modesto Dunkerque.