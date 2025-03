Aumento na premiação da Sul-Americana pode diminuir prejuízo do Corinthians

Sorteado no Grupo C da Copa Sul-Americana, o Corinthians terá pela frente adversários tradicionais da competição neste ano. O alvinegro chegou ao campeonato após a queda precoce na pré-Libertadores, o que pressionou a equipe pelo peso financeiro que a principal disputa do continente carrega. Mas a disputa da Sul-Americana pode ajudar a diminuir o prejuízo da equipe e "compensar" o planejamento esportivo proposto para 2025.

Com a queda para o Barcelona-EQU, o Corinthians deixou de ganhar o valor fixo estabelecido pela Conmebol na fase de grupo da copa. As premiações distribuídas na Sul-Americana são menores do que as cifras da Libertadores, o que já diminui o ganho da equipe. Mas o cenário melhorou quando a entidade anunciou um aumento na premiação final da competição em 2025.

Por mais que ainda não tenha detalhado os valores repassados a cada fase, já está definido que o campeão da Sul-Americana 2025 terá um aumento de R$ 2,8 milhões em comparação com a edição 2024. Com esse acréscimo, a premiação total do vencedor chega a US$ 6,5 milhões, ou R$ 36 milhões na cotação atual.

Corinthians caiu para o Barcelona-EQU na Fase 3 da preliminar da Libertadores. (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

E apesar desse aumento da cota para o campeão do torneio, não há a confirmação se haverá, de fato, um reajuste dos números pagos pela Conmebol ao longo das outras etapas. O Lance! levantou durante a semana decisiva do Corinthians na pré-Libertadores quanto o clube poderia deixar de ganhar com a disputa da copa utilizando os valores da edição 2024.

Ao somar as disputas da fase de grupos e das oitavas de final, seguindo o planejamento esportivo do clube para a temporada, a queda na Libertadores representou um montante de R$ 36 milhões "perdidos" pelo alvinegro. Ou seja, um valor que não poderia mais ser alcançado. O número é o mesmo da premiação total da Sul-Americana de 2025.

Impacto na projeção esportiva e déficit

O Corinthians passa a disputar, em teoria, uma competição esportivamente mais acessível do que a Libertadores. Entretanto, ainda é incerto se essa mudança de panorama altera a percepção e projeção do clube na sua participação na Sul-Americana. Mesmo assim, ao analisar os valores dos prêmios, fica claro que quanto mais cedo o time cair na competição, maior a pressão diante do difícil cenário financeiro enfrentado há anos pelo Timão.

O planejamento orçamentário do Corinthians, apresentado aos conselheiros no final de 2024, estabeleceu um déficit de R$ 237 milhões ao fim do último ano. Porém, em março do ano passado, a diretoria havia estimado um superávit de R$ 17 milhões para o fechamento de 2024.

Timão deixou de arrecadar altas cifras com saída da Libertadores para a Sul-Americana. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A diferença entre a previsão e a realidade resulta em um prejuízo de R$ 255 milhões, o que representa uma queda de 29% em relação ao planejamento inicial. Na época, os dados foram noticiados pelo "Ge" e confirmados pelo Lance!.

A realidade de um orçamento apertado do clube torna a participação na fase de grupos da Libertadores ainda mais crucial para a saúde financeira do clube e para a continuidade no projeto da diretoria de melhorar o elenco alvinegro e tornar o time mais competitivo ao longo dos próximos anos.