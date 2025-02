Jogador do Botafogo comete gafe após empate com o Boavista

O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Boavista, neste sábado (15), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Zé Vitor foi o autor do gol do Verdão e assumiu a artilharia do estadual, enquanto Kayke deixou tudo igual para o Alvinegro. Após a partida, o jovem comentou o gol marcado, mas se confundiu ao falar do resultado.

Kayke marcou seu segundo gol pelo Glorioso, porém, ao ser perguntado sobre o resultado da partida, o jogador lamentou "a derrota" do time, e não o empate. Os torcedores não deixaram passar a confusão.

– Muito feliz pelo gol. Essa parte do Caçapa, eu sou novo, não tenho muito o que dizer. Mas triste pela derrota, se eu pudesse trocar o meu gol pela vitória, eu ficaria muito feliz, porque a equipe trabalha muito - afirmou o autor do gol alvinegro.

Como foi a partida?

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas faltas e oportunidades para ambos os lados. O Botafogo foi a campo com um time alternativo, com reservas e jovens da base, que, inicialmente, não conseguiram fazer frente a uma ofensiva do Verdão. Quem saiu na frente foi o time da casa, apenas no final do etapa inicial. Zé Mateus iniciou a jogada pela esquerda e cruzou para a área alvinegra, de olho em Marcos Paulo. O meia chutou em cima de Léo Linck, que tentou defender, mas acabou deixando a bola livre para Zé Vitor estufar as redes, e assumir a artilharia do estadual. Após sofrer o gol, o time se desorganizou em campo e ficou mais perto de sofrer outro do que conseguir o empate.

A segunda etapa não teve grandes emoções. Com uma partida concentrada em meio de campo, e ambas equipes buscando o gol, mas o Glorioso manteve a posse de bola e criou mais chances para balançar as redes. Cláudio Caçapa fez as modificações, e mudou o time em campo, que praticamente dobrou as finalizações. Até que, aos 32 minutos, Kayke Queiroz, que entrou no lugar de Rafael Lobato, resolveu para o Alvinegro. Cuiabano recebeu na área pela esquerda e cabeceou para baixo. A bola subiu e ficou na medida para o atacante mandar para o fundo das redes de Diego Loureiro. Com o empate, o Botafogo volta a briga pela classificação para a próxima fase, e torce para uma derrota do Vasco, contra o Flamengo. Com a conquista do ponto, a equipe chega a 13 pontos e assume a quinta colocação, mas tabela deve sofrer mudanças com os seguintes jogos da rodada.

