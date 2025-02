O grande nome do Santos na temporada, Neymar, tem um valor de mercado três vezes superior ao do elencodo Água Santa, adversário deste domingo (16), na Vila Belmiro. O camisa 10 é avaliado em 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 89,7 milhões, considerando a cotação atual), enquanto o clube de Diadema inteiro é valorizado em menos de 5 milhões de euros (cerca de R$ 29,9 milhões).

Segundo dados do Transfermarkt, os jogadores com maior valor de mercado divulgados no Água Santa são Marco Ântonio, Robinho e Ademilson, todos custam cerca de 600 mil euros (R$ 3,5 milhões).

Quando é o jogo entre Santos e Água Santa?

Santos e Água Santa se enfrentam neste domingo (16), às 20h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. A partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista terá transmissão ao vivo da TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming).

Pedro Caixinha deve fazer mudanças na parte defensiva, já que o zagueiro Luan Peres está suspenso por três cartões amarelos. O técnico ainda não pode contar com Willian Bigode, Álvaro Barreal e Gabriel Veron, que seguem em preparação física. Neymar deve fazer sua terceira partida como titular

Neymar vale três vezes mais que o elenco completo do Água Santa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O salário de Neymar no Santos

Neymar diminuiu seu salário para aproximadamente 2% do que recebia no Al-Hilal e fechou acordo com Santos R$ 970 mil mensais. O craque atingiu seu maior salário em 2023: R$ 100 milhões por mês, segundo o jornal "L'équipe". Quando atuava no Barcelona, o jogador recebia 15 milhões de euros por ano, o que equivalia a R$ 53 milhões na época.

