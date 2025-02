Quanto João Fonseca garantiu de premiação por final do ATP de Buenos Aires?

A classificação de João Fonseca à final do ATP 250 de Buenos Aires rendeu mais uma quantia expressiva de premiação ao brasileiro no tênis profissional. Neste sábado (15), o jovem eliminou o sérvio Laslo Djere por 2 sets a 1 (7/6, 5/7 e 6/1), em duelo válido pela semifinal da competição. É a primeira vez que ele disputará a final de um torneio ATP.

João Fonseca vence Laslo Djere e avança à final do ATP de Buenos Aires

No total, a premiação do torneio será de US$ 688 mil, quase R$ 4 milhões na cotação atual. Pela vitória na semifinal, João Fonseca garantiu a bolada de US$ 34,3 mil (R$ 195 mil). Caso fature também o campeonato, ganhará mais US$ 100 mil (R$ 570 mil). Se for vice, por outro lado, o prêmio será de US$ 58,4 mil (R$ 332 mil).

João Fonseca celebra vitória na capital argentina (Foto: @robycomby | IEB+ Argentina Open)

Como foi a classificação de João Fonseca?

João Fonseca começou o primeiro set em desvantagem, com Laslo Djere dominante nos pontos iniciais. No entanto, o brasileiro reagiu rápido, empatou o jogo e manteve consistência no restante do set. O sérvio pressionou para tentar recuperar a liderança, mas Fonseca não cedeu. Após um empate tenso no final do set, a disputa foi decidida no tie-break. Com precisão e cold blood, o carioca fechou a parcial por 7 a 6 (7-3) e garantiu a vantagem inicial na partida.

João Fonseca manteve o ritmo intenso do primeiro set e começou o segundo de forma avassaladora, impondo seu jogo agressivo. O brasileiro, porém, perdeu fôlego no meio do set, e o sérvio Laslo Djere aproveitou para reagir. Em um momento crucial, Djere salvou um match point de Fonseca e, com uma virada dramática, venceu dois games seguidos para fechar em 7 a 5.

No terceiro e decisivo set, João Fonseca começou dominante: venceu os dois primeiros games e parecia no controle. Mas a sequência da partida foi dramática: o brasileiro interrompeu o duelo ao reclamar de uma dor na região lateral do abdômen e foi atendido pelo fisioterapeuta diretamente na quadra. Após alguns minutos de tratamento, Fonseca retomou o jogo e, mesmo com o desconforto, mostrou resistência. O jovem voltou a brilhar, venceu cinco games consecutivos e fechou o set por 6/1, garantindo sua vaga na final do ATP 250 de Buenos Aires.