Caçapa define prioridade do Botafogo e projeta duelo da Recopa

O Botafogo empatou com o Boavista, por 1 a 1, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca, e se complicou na reta final da competição. Sem vencer há três jogos, o Glorioso, agora, precisa vencer o Vasco, na próxima rodada, e depender de outros resultados para classificar. Após a partida, o novo técnico interino, Cláudio Caçapa, falou sobre a estreia e as expectativas para o time nesse início de temporada.

Apesar do empate, o técnico ressaltou os pontos positivos da equipe contra o Verdão. Por conta do duelo da Recopa Sul-Americana, contra o Racing, na próxima quinta-feira (20), em Buenos Aires, a comissão optou por um time alternativo e com jovens da base.

– Hoje, com muitos jovens, o time suportou bem. É muito difícil colocar um grupo jovem contra homens, independente da categoria, com todo respeito ao Boavista. Gostei do time, estavam bem postados, mas acho que faltou colocar mais o pé na bola, tentar controlar o jogo. Tivemos algumas chances, mas podemos melhorar. Fomos bem defensivamente, mas vamos melhorar no ataque.

Agora, com a chave virada para o confronto no torneio internacional, Caçapa pediu o apoio da torcida, e frisou que o 'mágico 2024' ficou para trás, tal qual os tropeços desta temporada. O foco agora é ir em busca do título da Recopa, inédito na história do Glorioso.

– Nosso próximo é jogo é essa final tão esperada e eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse jogo histórico. Vamos com um time forte, é a continuidade do que fizeram em 2024, e podendo já ser campeão no início de 2025. Nada melhor do que ser campeão.

O treinador também falou sobre o jogo decisivo contra o Vasco, no próximo sábado (22), pela última rodada do Campeonato Carioca. Com cautela, e com o foco no Racing, Caçapa revelou se pretende poupar o time titular, pensando no jogo de volta da Recopa, no Nilton Santos. Caso tropece contra o Cruz-Matino, em São Januário, o Botafogo estaria de fora das semifinais pelo terceiro ano consecutivo.

– Depende muito do jogo contra o Racing, depende de como os atletas vão chegar fisicamente e depende das nossas chances de classificação. O mais importante agora é o nosso próximo jogo, e o Vasco vai ficar para depois.

Com o empate para o Boavista, o Alvinegro chega a 13 pontos, e assume a quinta posição da tabela. O time comandando por Cláudio Caçapa volta a campo na quinta-feira (20), contra o Racing, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na semana seguinte, no dia 27 de fevereiro, no Nilton Santos.

