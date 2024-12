Botafogo: saiba quanto o time pode faturar com títulos em dezembro

O Botafogo conquistou a Libertadores no sábado (30), ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1, e já pode conquistar outro título nesta quarta-feira (4). O Glorioso vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional, em partida válida pela 37ª do Brasileirão, e pode levantar a taça do campeonato, se vencer seu jogo e o Palmeiras perder ou empatar com o Cruzeiro, no Mineirão. Até um empate com o Inter pode levar o Alvinegro ao título, se o Verdão for derrotado pela Raposa.

continua após a publicidade

➡️ Copa Intercontinental: quanto o torcedor precisa desembolsar para ver o Botafogo em Doha?

Se o título do Brasileirão se confirmar, o Botafogo receberá um prêmio de R$ 48,1 milhões pela conquista.

Esse valor se soma às grandes quantias que o time já recebeu durante o ano nas competições que participou e ganhou.

Na Libertadores, por exemplo, o time de John Textor levou, somando premiações por participação e pelo título, 33,3 milhões de dólares (cerca de R$ 201,4 milhões na cotação atual).

O time também participou de duas fases da Copa do Brasil deste ano, a terceira e as oitavas de final, na qual foi eliminado pelo Bahia. Por essa participação, o clube recebeu R$ 5,67 milhões, sendo R$ 2,205 milhões pela disputa da Terceira fase e R$ 3,465 milhões, pelas Oitavas.

continua após a publicidade

O Botafogo venceu a Taça Rio, no início do ano, mas assim como o título do Campeonato Carioca, essa conquista não tem rendido premiação em dinheiro aos clubes nos últimos anos.

Comemoração dos jogadores após Botafogo conquistar a Libertadores 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Quanto o Botafogo ainda pode ganhar em 2024?

Além do Campeonato Brasileiro, o Glorioso ainda pode ser campeão da Copa Intercontinental, nova competição da Fifa que substituirá o Mundial de Clubes que era disputado todo ano e que ganhará novo formato a partir de 2025.

continua após a publicidade

O time comandado por Artur Jorge, fará sua primeira partida no dia 11 de dezembro, em Doha, no Catar, contra o Pachuca, do México, que venceu a Copa dos Campeões da Concacaf.

Se vencer, o Botafogo enfrentará o Al Ahly, no dia 14, para tentar chegar à final contra o Real Madrid, em 18 de dezembro.

Assim, o Alvinegro pode receber até 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30,2 milhões), se conseguir vencer as três partidas e se sagrar campeão do torneio, e chegar a uma premiação total em 2024 de cerca de R$ 285,3 milhões no melhor cenário, ou seja, sendo campeão do Brasileiro e do Intercontinental.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira a premiação da Copa Intercontinental para cada colocação: