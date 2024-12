Eleito o melhor jogador da Libertadores, conquistada pelo Botafogo sobre o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, o atacante Luiz Henrique foi a segunda contratação mais cara da história do Glorioso. Prova de que o investimento "se pagou" é que a taça conquistada e todo o valor arrecadado em premiação até a grande final, foram suficientes para quitar, com sobra, o valor gasto em LH.

Luiz Henrique abriu o placar para o Botafogo na final da Libertadores (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Valor total arrecadado pelo Botafogo em premiação na Libertadores

Antes da final, o Botafogo já tinha garantido 10,25 milhões de dólares (cerca de R$ 62,3 milhões na cotação atual) somando as premiações da fase pré-Libertadores à semifinal.

Após levantar a taça, o Alvinegro garantiu uma premiação especial para o campeão oferecida pela Conmebol. O bônus pela conquista da Libertadores foi de 23 milhões de dólares (R$ 133 milhões na cotação atual).

O time de John Textor, portanto, finalizou a Libertadores com 32,24 milhões de dólares (R$ 193,7 milhões) totais de premiação por toda a trajetória e pelo título. Esse valor supera os R$ 106,6 milhões gastos na contratação de Luiz Henrique, um dos principais responsáveis pela conquista do título inédito.

Premiação detalhada do Botafogo na Libertadores:

Pré-Libertadores: US$ 1,1 milhão (R$ 6,65 milhões)

Fase de grupo: US$ 3,99 milhões (US$ 3 milhões + 330 mil dólares por vitória) (R$ 24,1 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,5 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 10,2 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,9 milhões)

Final: US$ 23 milhões (R$ 133 milhões)

Luiz Henrique – R$ 106,6 milhões (2024)

Luiz Henrique chegou ao clube em 2024 após uma longa negociação com o Real Betis, da Espanha. O Botafogo desembolsou cerca de R$ 106,6 milhões para garantir o retorno do jogador ao futebol brasileiro. Luiz Henrique, que anteriormente havia jogado no Fluminense, se destacou pela sua habilidade ofensiva e capacidade de atuar tanto pelas pontas quanto como centroavante. Sua contratação reforçou o ataque do time e elevou o nível técnico da equipe alvinegra e está entre as maiores contratações do Botafogo.