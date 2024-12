Campeão com o Botafogo, Artur Jorge desperta o interesse do mercado europeu

No último sábado (30), o Botafogo se consagrou campeão da Libertadores de forma inédito em sua história, ao vencer o Atlético-MG, por 3 a 1, no Monumental de Núñez. Essa conquista passou diretamente pelas mãos de Artur Jorge, que chegou ao clube em abril, e virou a chave para uma temporada gloriosa. Com o sucesso, o técnico alvinegro tem despertado o interesse de clubes ao redor do mundo, sobretudo no mercado europeu. A informação foi primeiramente publicada pelo "OGlobo" e confirmada pelo Lance!.

O contrato do treinador português com o Glorioso vai até dezembro de 2025. Mas, a passagem pelo futebol brasileiro pode ser mais breve. Segundo apuração do Lance!, o comandante tem recebido sondagens de clubes na Europa há semanas. Já houveram consultas da Espanha, França, Inglaterra e até mesmo do mundo árabe.

Artur Jorge não pensa em deixar o Botafogo no momento. Ele está feliz, focado e motivado. Porém, como tudo no futebol, nunca se sabe o que pode surgir daqui a uma semana ou um ano. Atualmente o clube carioca gasta cerca de 3 milhões de euros por ano com a comissão técnica.

Artur Jorge na Libertadores

O comandante fez sua estreia justamente na competição continental diante da LDU, embora tenha sido derrotado na altitude de Quito. Na sequência, o comandante emplacou três vitórias consecutivas no torneio e levou o clube carioca ao mata-mata.

Nas decisões, Artur Jorge foi a mente que levou o Botafogo a eliminar Palmeiras, São Paulo e Peñarol, além de derrotar o Atlético-MG na decisão por 2 a 1. O treinador entra na história do Glorioso como o primeiro campeão da Libertadores pelo Alvinegro.

Agora, o comandante tem mais uma missão até o fim da temporada. Líder do Campeonato Brasileiro, o Glorioso entra em campo nesta quarta-feira (4), contra o Internacional, no Beira-Rio, em duelo que pode valer o título nacional, caso o Palmeiras perca para o Cruzeiro, no Mineirão. A bola rola, para ambas as partidas, a partir das 19h30 (de Brasília).

