Botafogo e Palmeiras podem chegar a penúltima rodada do Brasileirão empatados em número de pontos, caso o Porco vença o Cruzeiro no Mineirão e o Glorioso perca para o Internacional no Beira-Rio. Ambos os times jogam no mesmo horário nesta 37ª rodada, às 21h30 (de Brasília). Caso o resultado desta rodada seja favorável para o Palmeiras, confira qual critério de desempate pode definir o título para um dos times.

Critérios de desempate do Brasileirão 2024:

Caso o Campeonato Brasileiro termine empatado, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) terá sete critérios para definir o vencedor, na seguinte ordem de prioridade:

Vitórias: o primeiro critério a ser considerado para definir o campeão entre equipes que terminaram com a mesma pontuação é a quantidade de vitórias.

Saldo de gols: caso o número de vitórias também seja igual, como é o caso de Palmeiras e Botafogo até a 36ª rodada, o saldo de gols é levado em consideração.

Gols marcados: o terceiro critério de desempate é a quantidade de gols marcados pelas equipes.

Confronto direto: se seguir em empate, soma-se os resultados de ida e volta entre as equipes para definir o vencedor.

Cartões vermelhos: caso o empate persista, é levado em consideração a equipe com a menor quantidade de cartões vermelhos recebidos durante o torneio.

Cartões amarelos: o sexto critério utilizado é o menor número de cartões amarelos recebidos.

Sorteio: se por acaso os times seguirem empatados, a decisão se dará por meio de sorteio.

Botafogo x Palmeiras lutam pelo título

Na penúltima rodada, apenas duas equipes chegam com chance de levantar o troféu do campeonato. Botafogo e Palmeiras duelaram na rodada anterior, que terminou com vitória alvinegra por 3 x 1.

Agora, o Fogão depende apenas de si para levar o bicampeonato brasileiro. O time encara o Internacional no Beira-Rio. Caso vença, torcerá por um tropeço do alviverde contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, para ser campeão com uma rodada de antecedência.

Do lado palmeirense, além de vencer a Raposa, torce por uma vitória colorada para assumir a ponta da tabela. Os times empatariam com 73 pontos e o Palmeiras tomaria a liderança pelo critério de desempate de número de vitórias.