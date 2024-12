A conquista da Libertadores garantiu ao Botafogo vaga na primeira edição da Copa Intercontinental, campeonato que vai substituir o antigo Mundial de Clubes a partir deste ano. O torneio será disputado em Doha, no Catar. Como já tinha sido definido pela Fifa, o vencedor da Libertadores enfrentará o Pachuca, do México, que venceu a Copa dos Campeões da Concacaf. E quanto será que custará para o torcedor do Botafogo viajar para Doha para acompanhar o Glorioso na disputa do Intercontinental? O Lance! Biz te mostra.

A partida entre o Botafogo e o time mexicano acontecerá no dia 11 de dezembro, no chamado Dérbi das Américas. Se vencer, o Glorioso ainda terá que enfrentar o Al Ahly no dia 14 para tentar chegar à final contra o Real Madrid, em 18 de dezembro.

Torcedor enfrenta viagem cheia de escalas para chegar a Doha

Para ir da cidade do Rio de Janeiro para Doha, no Catar, o torcedor do Botafogo terá que desembolsar mais de R$ 10 mil só com passagens e deverá se preparar para uma viagem longa e cheia de escalas.

Nesta segunda-feira (2), durante o período da tarde, por exemplo, a plataforma Google Flights apontava um combo de ida e volta por R$ 11.918 como a opção mais barata por pessoa. Ele saia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, fazendo parada em Londres-Heathrow com transferência para o aeroporto Gatwick e então conexão para o Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha.

A volta, no entanto, seria feita com escala no Aeroporto Madrid-Barajas, depois uma conexão para o Aeroporto Internacional de Guarulhos e então uma última perna até o Galeão, no Rio de Janeiro.

Dependendo da quantidade de conexões, da classe escolhida e do aeroporto de origem, as passagens podem chegar a R$ 32 mil por pessoa.

No site Decolar.com, os preços não sofrem grandes alterações. A opção mais barata para uma pessoa, por exemplo, sai por R$ 12.913, com saída do Rio de Janeiro e escalas em Madrid e Barcelona antes de chegar a Doha. Já a volta passaria por conexões em Madrid e Guarulhos para depois chegar ao Rio.

Hospedagem em Doha pode chegar a R$ 40 mil

Levando em consideração a melhor perspectiva possível para o Botafogo, ou seja, a versão em que o clube brasileiro disputa as três partidas possíveis, quartas, semifinal e final, pesquisamos hospedagens para nove diárias, com entrada no dia 10 e saída no dia 19 de dezembro. No site Booking, é possível encontrar acomodações em hotéis dos mais variados tipos e localizações na cidade de Doha, com variações que vão de R$ 3 mil a mais de R$ 40 mil para o período.

Na plataforma Airbnb, é possível encontrar quartos, apartamentos e até casas disponíveis para alugar para esse período, com diárias que vão de cerca de R$ 200 a R$ 10 mil.

Ingressos para os jogos da Copa Intercontinental já estão à venda

Os ingressos para as partidas — confirmada e possíveis — do Botafogo na Copa Intercontinental já estão à venda no site oficial do evento. Os valores para os jogos contra o Pachuca e contra o Al Ahly, que acontecerão no Estádio 974, são divididos em três categorias:

Categoria 1 (localizada em áreas nobres dentro do estádio) - R$ 250,50

Categoria 2 (localizada imediatamente adjacente à categoria 1 e fora dela) - R$ 116,90

Categoria 3 (atrás dos gols) - R$ 66,80

Já os valores dos ingressos para uma possível final contra o Real Madrid, no Estádio Lusail, são um pouco mais caros:

Categoria 1 (localizada em áreas nobres dentro do estádio) - R$ 1.670

Categoria 2 (localizada imediatamente adjacente à categoria 1 e fora dela) - R$ 1.002

Categoria 3 (atrás dos gols) - R$ 334