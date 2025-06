Cenas lamentáveis tomaram conta das arquibancadas do Rose Bowl Stadium, palco da vitória histórica do Botafogo sobre o PSG, pelo Mundial de Clubes. Torcedores dos dois clubes participaram de uma confusão generalizada, trocando pontapés e socos. Felizmente, a briga foi rapidamente contida e não deixou vítimas. Assista abaixo às imagens da confusão;

Botafogo vence PSG e fica muito próximo da classificação

A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira (19), em Pasadena, nos Estados Unidos, deixou o time muito próximo da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

Cenários que colocam o Botafogo nas oitavas de final:

Vitória sobre o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar Empate com o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar Derrota por até dois gols de diferença e vitória do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar Derrota por até dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar Derrota por mais de dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar